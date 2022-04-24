افشای مبلغ پاداش اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ هر چند کام مردم را شیرین کرد اما اتفاقات پس از آن اوضاع این رشته پرطرفدار را در بی ثبات ترین شرایط خود قرار داده است. با شرایطی که برای فوتبال رقم خورده به نظر می رسد تا روز ۱۰ خرداد که مجمع تعیین کننده این فدراسیون برگزار خواهد شد، اوضاع به همین منوال خواهد بود.

پررنگ ترین بخش صعود تیم ملی پاداش هایی است که به مسئولان بخش های مختلف فدراسیون فوتبال از رئیس و سرپرست و اعضای کادر فنی گرفته تا اعضای هیات رئیسه و روسای کمیته های اخلاق و استیناف و انضباطی و ... پرداخت شده است.

بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر پاداش پیروزی ها و صعود تیم ملی در دو مقطع پرداخت شده که مقطع اول مربوط به چهار دیدار حساس و سرنوشت ساز به میزبانی بحرین بود که تیم ملی با کسب چهار برد مقتدرانه توانست به مرحله نهایی انتخابی صعود کند.

مقطع دوم پرداخت پاداش ها هم به بعد از صعود تیم ملی مربوط می شود. مقطع دوم در شرایطی پرداخت شد که شهاب الدین عزیزی خادم با تصمیم و رای اعضای هیات رئیسه از مسئولیت خود موقتا عزل شده بود و پاداش صعود تنها به اعضای کادر فنی و سرپرستی و بازیکنان تیم ملی پرداخت شده است.

اولین جرقه افشای پاداش های دریافتی به شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال مربوط می شد که مخالفان او و آنهایی که زمینه برکناری موقتش را فراهم کرده بودند، میزان پاداش دریافتی او را در اختیار رسانه ها قرار دادند که طی آن رئیس معزول ۳۰۶ میلیون تومان دریافت کرده بود.

دومین نفری که میزان پاداش او در مدت حضورش افشا شد، مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران بود که عنوان شد مبلغی حدود ۹۱۵ میلیون تومان دریافت کرده است.

این افشاگری ها در شرایطی صورت گرفت که هیچکدام از افرادی که اسناد پاداش و حقوق رئیس را به بیرون داده بودند، حاضر نشدند اشاره ای به میزان دریافت پاداش صعود تیم ملی از سوی اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال کنند. این در حالی است که اعضای هیات رئیسه هم بعد از بازیهای بحرین پاداش صعود را دریافت کرده اند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که از بین اعضای هیات رئیسه حیدر بهاروند، شهره موسوی و حمیدرضا مهرعلی رقمی به عنوان پاداش دریافت نکرده اند اما میرشاد ماجدی، مهرداد سراجی، احمدرضا براتی، خداداد افشاریان، بهرام رضاییان، احسان اصولی و طهمورث حیدری مبالغ مختلفی را به عنوان پاداش چهار بازی تیم ملی برابر هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق دریافت کرده اند.

ضمن این که حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون نیز به همین خاطر رقمی را دریافت کرده که جمع کل این پاداش ها به بالای ۴ میلیارد ریال می رسد. رقم دریافتی اعضای هیات رئیسه و دبیرکل فدراسیون بر اساس اسنادی که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته ۴۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

براساس اسنادی که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته کلیه عوامل فدراسیون فوتبال از صدر تا ذیل به خاطر صعود تیم ملی فوتبال ایران رقم هایی را به عنوان پاداش دریافت کرده اند که بیشترین رقم به بازیکنان تیم ملی و کمترین رقم برای کارمندان بخش های مختلف در نظر گرفته شده است که همه آنها تایید هیات رئیسه را دارند.

نکته عجیب اینجاست که در بین دریافت کنندگان پاداش اسامی روسای کمیته های انضباطی، اخلاق، استیناف و تعیین وضعیت که باید به عنوان ارکان قضایی فدراسیون دارای استقلال باشند هم دیده می شود. این در حالی است که هم عزیزی خادم و هم اعضای هیات رئیسه قرار است شکایت خود را در کمیته اخلاق پیگیری کنند.

در بین افرادی که این پاداش را دریافت کرده اند منصور قنبرزاده سرپرست سابق دبیرکلی فدراسیون فوتبال هم قرار دارد که مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیون تومان دریافت کرده است.

خالص دریافتی پاداش اعضای هیات رئیسه (که در این لیست عنوان حقوقی و مسئولیت آنها در کمیته های مختلف درج شده)، دبیرکل و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

- مهرداد سراجی : ۵۸۵ میلیون ریال

- احمدرضا براتی : ۵۸۵ میلیون ریال

- خداداد افشاریان: ۵۸۵ میلیون ریال

- احسان اصولی : ۵۸۵ میلیون ریال

- طهمورث حیدری: ۵۸۵ میلیون ریال

- میرشاد ماجدی : ۵۸۵ میلیون ریال

- بهرام رضاییان(دریافتی ۱۵ درصد): ۳۵۱ میلیون ریال

- حسن کامرانی فر(دریافتی ۱۰ درصد): ۲۳۴ میلیون ریال

- یونس اسدی مقدم - رئیس کمیته اخلاق(۵ درصد): ۱۱۷ میلیون ریال

- ابوالفضل حسن زاده محمدی - رئیس کمیته انضباطی: ۱۱۷ میلیون ریال

- علیرضا صالحی - رئیس کمیته استیناف: ۱۱۷ میلیون ریال

- جمشید نورشرقی - رئیس کمیته تعیین وضعیت: ۱۱۷ میلیون ریال

- منصور قنبرزاده - سرپرست سابق دبیرکلی(۱۵ درصد): ۳۵۱ میلیون ریال

کلیه اسناد و مدارک پرداخت پاداش به عوامل فدراسیون فوتبال در تمامی بخش ها و حوزه های این فدراسیون در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار دارد.