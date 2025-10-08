به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ششمین رویداد فرصت فردا» صبح امروز (۱۶ مهرماه) با حضور حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و جمعی از فعالان اقتصادی، فناور و دانش‌بنیان، همراه با حضور مجازی سفرای ایران در کشورهای آفریقایی در خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های تجاری و فناورانه قاره آفریقا، بررسی ابزارهای حمایتی معاونت علمی برای صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان، و انتقال تجربه شرکت‌های فعال در عرصه صادرات به این قاره برپا شد.

حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در این نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه کشور به قاره آفریقا، گفت: آفریقا قاره‌ای سرشار از منابع طبیعی، نیروی انسانی جوان و بازارهای نوظهور است، اما متأسفانه در چهار دهه گذشته از ظرفیت‌های گسترده این منطقه غفلت شده است. اکنون زمان آن رسیده که با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، مسیر حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در این بازار پویا هموار شود.

وی افزود: سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی به عنوان بازوی تخصصی معاونت علمی در عرصه بین‌الملل، تلاش دارد با ایجاد شبکه اقدام مشترک، از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صادرات و تعاملات فناورانه با کشورهای آفریقایی استفاده کند. هدف ما رقابت با فعالان اقتصادی نیست، بلکه حمایت و تسهیل هماهنگی میان نهادهای مختلف برای گسترش بازارهای صادراتی است.

در ادامه، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز با اشاره به وضعیت صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان کشور سابقه تجارت خارجی دارند که از میان آن‌ها حدود ۵۰۰ شرکت به‌صورت فعال در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند. با این حال، حجم صادرات محصولات دانش‌بنیان ایران به آفریقا هنوز کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال است، در حالی که ظرفیت شرکت‌های ما چندین برابر این میزان است.

وی ادامه داد: معاونت علمی در چند گام برای ارتقای صادرات برنامه‌ریزی کرده است. نخست، شناسایی شرکت‌هایی است که از نظر کیفیت و رقابت‌پذیری قابلیت صادرات دارند. سپس در دو محور اصلی شامل اخذ استانداردها و گواهی‌های بین‌المللی و ارتقای توان رقابتی از نظر قیمت، از آن‌ها حمایت ویژه خواهیم کرد. گام بعدی نیز تسهیل صادرات این شرکت‌ها به کشورهای هدف، با همکاری خانه‌های نوآوری ایران، سفارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

امرایی با اشاره به بازار گسترده و ظرفیت‌های متنوع قاره آفریقا افزود: با توجه به جمعیت جوان، نیازهای فناورانه و فرصت‌های اقتصادی در آفریقا، بسیاری از محصولات دانش‌بنیان ایران به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی، داروهای خاص، واکسن‌های دامی و صنایع انرژی می‌تواند در این بازار جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افزایش قابل توجه حضور شرکت‌های ایرانی در این بازار باشیم.

در بخش دیگری از نشست، راضیه کهنسال، مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز با اشاره به اهداف این رویداد گفت: ششمین نشست فرصت فردا با تمرکز بر قاره آفریقا برگزار شد تا مسیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به این بازارها تسهیل شود. در این برنامه تلاش کردیم از تجربیات سفرا، نمایندگان دولتی و فعالان تجاری استفاده کنیم تا چالش‌های صادرات به آفریقا به فرصت‌های واقعی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: این نشست‌ها بستری برای شبکه‌سازی میان فعالان حوزه دانش‌بنیان و توسعه راهکارهای عملی برای کاهش ریسک‌های حضور در بازارهای بین‌المللی است. هدف ما این است که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به صادرکنندگان برتر محصولات فناورانه به قاره آفریقا تبدیل شوند.

گفتنی است ششمین رویداد فرصت فردا در ادامه سلسله نشست‌هایی است که با هدف شناسایی بازارهای هدف و گسترش تعاملات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با جهان، به همت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و با همکاری معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

در بخش دیگری از این رویداد، سفرا و رایزنان بازرگانی کشورمان در قاره آفریقا به بیان الزامات و معرفی ویژگی‌های این قاره به منظور راهنمایی شرکت‌ها برای حضور موفق در این قاره پرداختند. همچنین در ادامه این نشست، پنل تجربه با هدف ارائه تجربیات صادارتی به قاره آفریقا توسط مدیران و فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، فناور و صنایع ارائه شد که زمینه را برای آشنایی شرکت‌ها با چندوچون صادرات به کشورهای این قاره فراهم کرد.