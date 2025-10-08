به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: چند روز پیش شکایتی از سوی اعضای علمی دانشگاه فرهنگیان به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد که مربوط به بازنشستگی اجباری حدود ۴۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی تطبیقی دانشگاه بود. این بازنشستگی بر اساس تصمیمی خلقالساعه از سوی مسئولین دانشگاه اعمال شده بود که موجب نگرانی و شکایت این عزیزان برای احقاق حقوقشان شد.
معتمدیزاده افزود: پس از برگزاری چندین جلسه با حضور نمایندگان اعضای هیئت علمی و مسئولین دانشگاه فرهنگیان، نهایتاً تصمیم بر آن شد که استعلام حقوقی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت شود.
وی ادامه داد: امروز نامهای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد که در آن با دقت و حساسیت لازم، موضوع مورد بررسی قرار گرفته و دفاعیات نمایندگان اعضای هیئت علمی نیز مدنظر بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: بر اساس این نامه، ملاک عمل قرار گرفتن نظر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصویب شده است و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری جدی خود را در جهت بازگرداندن این عزیزان به وضعیت خدمت ادامه خواهد داد.
معتمدیزاده همچنین به صورتجلسات هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: صورت جلسه سال ۱۳۹۶ هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به اعضا اجازه داده است تا ۶۵ سالگی به تدریس و فعالیت علمی خود ادامه دهند و بازنشسته شوند. در حالی که صورت جلسه سال ۱۳۹۷، حکم عامی است که نمیتواند حکم خاص مصوبه قبلی را نقض کند. بنابراین، مصوبه سال ۱۳۹۶ به عنوان حکم خاص ملاک عمل خواهد بود.
وی تصریح کرد: اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان که بر اساس صورت جلسه سال ۱۳۹۳ چشمانداز ادامه خدمت تا ۶۵ سالگی را داشتهاند، حقوق مکتسبهای ایجاد شده که نباید نادیده گرفته شود
معتمدیزاده با تشکر از همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیرکل حقوقی آن معاونت، گفت: نامه معاونت حقوقی امروز به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ شده و امیدواریم با پیگیریهای کمیسیون اصل ۹۰ این عزیزان هرچه سریعتر به خدمت بازگردند و دغدغههایشان حل شود.
معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اعلام برنامه هفته آینده این کمیسیون، از برگزاری همایشی ویژه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز نوآوری قوه مقننه و دفتر مطالعات حکمرانی مجلس خبر داد.
وی ادامه داد: این همایش با عنوان «کمیسیون مردم همرسان اصل ۹۰ قانون اساسی» با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰، اندیشکدهها، انجمنهای تخصصی، تشکلهای دانشجویی، فعالان مردمی، رسانهها و نوآفرینان سیاسی برگزار خواهد شد.
معتمدیزاده افزود: هدف از این برنامه ایجاد همافزایی میان تشکلهای مردمی، رسانههای اجتماعی، فعالان مطالبهگری و کمیسیون اصل ۹۰ است تا بتوان با همفکری و همکاری مشترک، مسائل و مشکلات جامعه را بهتر پیگیری و حلوفصل کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: این اقدام تجربهای کارآمد و نوآورانه در حوزه همکاریهای اشتراکی است که میتواند نقطه عطفی در معرفی بهتر کمیسیون اصل ۹۰ و تقویت ارتباطات آن با نهادهای مردمی و تخصصی باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به نقش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ بر عملکرد قوای سهگانه، این همایش گامی مهم در جهت ارتقاء کیفیت و اثربخشی نظارتها و تقویت ظرفیتهای مردمی در این حوزه محسوب میشود.
معتمدیزاده گفت: پس از برگزاری این همایش، گزارش کامل و بازخوردهای آن از زوایای مختلف به اطلاع عموم و فعالان حوزههای مرتبط خواهد رسید تا زمینههای همکاری گستردهتر فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسهای با حضور رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد که موضوع آن بررسی عملکرد و رفع موانع توسعه نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر بود.
معتمدیزاده افزود: هدف اصلی این جلسه، ارزیابی وضعیت موجود و عملکرد وزارت نیرو در قبال تعهدات داده شده برای اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین شناسایی و رفع موانع پیشرو بود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روند اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی دولت مطابق برنامه اولیه پیش نرفته است، چالشهای اصلی و مصوباتی برای رفع موانع در این جلسه مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
معتمدیزاده تاکید کرد که کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه پیگیریهای خود، تلاش خواهد کرد تا با همکاری دستگاههای مربوطه، روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرعت گیرد و مشکلات موجود برطرف شود.
معتمدیزاده، با تشریح دستاوردهای جلسه اخیر این کمیسیون درباره توسعه نیروگاههای برق تجدیدپذیر، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای موجود در مسیر توسعه نیروگاهها، مشکلات مربوط به تخصیص ارز از سوی نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل است که مقرر شد تامین ارز مورد نیاز برای پنلهای خورشیدی با توجه به مصوبه شورای اقتصاد در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: دومین موضوع مورد بحث تعهد به افزایش ظرفیت تولید بود که رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. وی با اشاره به وعده بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز مورد نیاز تا سه ماه آینده، متعهد شد که ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر تا ابتدای تابستان سال آینده به ۷۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.
معتمدیزاده همچنین گفت: راهاندازی سامانه رصد لحظهای پیشرفت پروژهها یکی دیگر از موضوعات مهم جلسه بود که مقرر شد سازمان مربوطه ظرف دو هفته یک سامانه آنلاین، شامل وبسایت یا داشبورد مدیریتی، جهت رصد شفاف و لحظهای پیشرفت پروژهها راهاندازی کند تا امکان شناسایی دقیق و رفع موانع برای کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای نظارتی فراهم شود.
وی به برنامه زمانبندی جدید پروژهها اشاره کرد و افزود: شرکت ساتبا موظف شد ظرف دو هفته، برنامه زمانبندی اصلاح شده پروژهها را که فاقد هرگونه دادههای متناقض باشد، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مشکلات سامانه مهرسان نیز بیان کرد: با توجه به گزارشهای دریافت شده درباره گلوگاههای فرایندی در رسیدگی به درخواستهای مردمی به دلیل وابستگی به شرکتهای توزیع برق، مقرر شد ساتبا با همکاری شرکت توانیر، اقدام فوری برای رفع موانع فرایندی در رسیدگی به درخواستها صورت گیرد.
وی تاکید کرد: اجرای دستورالعمل تجمیعکننده که پیشتر ابلاغ شده بود، باید هر چه سریعتر توسط وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شود. همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در واردات تجهیزات مورد نیاز تاکید شد.
معتمدیزاده در پایان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ نظارت مستمر خود را بر پیشرفت پروژهها، بر اساس زمانبندی جدید و دادههای سامانه رصد لحظهای ادامه خواهد داد و برای افزایش دقت نظارت، بازدیدهای میدانی از پروژهها نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین گزارشهای ماهیانه پیشرفت کار و موانع موجود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا ضمن شفافسازی، امکان پیگیری دقیقتر فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد که گزارشهای ویژهای در این زمینه به صحن علنی مجلس ارائه و مشکلات موجود در مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به زودی برطرف گردد.
