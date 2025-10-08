  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

رحیمی آذر: انبار بزرگ احتکار آرد یارانه‌ای در اردبیل توقیف شد

اردبیل-مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: کارگاه و انبار غیرمجاز احتکار آرد یارانه‌ای در اردبیل که محل کلاهبرداری از حقوق مردم بود، کشف و متهم اصلی در حین ارتکاب جرم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی آذر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارگاه و انبار غیرمجاز احتکار آرد یارانه‌ای کشف و متهم اصلی در حین ارتکاب جرم دستگیر شد، این فرد سودجو با راه‌اندازی کارگاهی زیرزمینی، اقدام به تخلیه و تعویض آرد یارانه‌ای در گونی‌های آرد آزاد می‌نمود تا با سوءاستفاده از تفاوت قیمت، اقدام به گران‌فروشی و سوداگری کند.

وی افزود: در جریان این عملیات، متهم دقیقاً در حین تعویض و جاسازی آردها در گونی‌های جدید، غافلگیر شد و از محل اختفای آرد، ۹۰ گونی آرد یارانه‌ای کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: مأموران تعزیرات و نیروی انتظامی در محل، ۱۲۰۰ کیسه خالی آماده برای بسته‌بندی‌های جدید به همراه دستگاه مخصوص سردوزی را کشف کردند.

رحیمی آذر گفت: با دستگیری متهم و توقیف محموله، جلوی تضییع گسترده حقوق مصرف‌کنندگان گرفته شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شد.

