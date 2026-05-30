۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

فرمانده انتظامی سقز: سرقت‌های خرد در شهرستان ۵۱ درصد کاهش یافت

سقز- فرمانده انتظامی سقز با اشاره به بهبود شاخص‌های امنیتی در این شهرستان گفت: با همراهی شهروندان و اقدامات پلیس، میزان سرقت‌های خرد ۵۱ درصد کاهش و دستگیری مجرمان ۲۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق پیروزی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری این شهرستان با تشریح وضعیت امنیتی منطقه، از کاهش چشمگیر برخی جرایم و ارتقای شاخص‌های امنیت اجتماعی خبر داد.

وی با اشاره به نقش مؤثر همکاری شهروندان در تأمین امنیت عمومی اظهار کرد: تعامل و مشارکت مردم در کنار تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، زمینه کاهش وقوع جرایم و افزایش موفقیت در شناسایی و دستگیری متخلفان را فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، میزان سرقت‌های خرد در سقز نسبت به مدت مشابه گذشته ۵۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، کشف جرایم و دستگیری مجرمان با رشد ۲۶ درصدی همراه بوده است.

فرمانده انتظامی سقز همچنین به اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخورد با خودروهای فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش و موتورسیکلت‌های متخلف در راستای نظم‌بخشی به ترددهای شهری و افزایش امنیت عمومی انجام می‌شود و این اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ترافیک شهری را از چالش‌های مهم سقز دانست و تصریح کرد: حل بخشی از مشکلات ترافیکی نیازمند اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی از جمله احداث پل جدید بر روی رودخانه است.

سرهنگ پیروزی کاهش تلفات ناشی از تصادفات درون‌شهری و ساماندهی معتادان متجاهر را از دیگر اولویت‌های حوزه انتظامی و اجتماعی شهرستان عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط در این زمینه شد.

وی همچنین با قدردانی از هوشیاری شهروندان در شرایط حساس کشور، نقش نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی را در حفظ آرامش و امنیت جامعه مؤثر دانست و بر تداوم همکاری مردم با مجموعه‌های مسئول تأکید کرد.

کد مطلب 6845135

