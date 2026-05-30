به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق پیروزی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری این شهرستان با تشریح وضعیت امنیتی منطقه، از کاهش چشمگیر برخی جرایم و ارتقای شاخصهای امنیت اجتماعی خبر داد.
وی با اشاره به نقش مؤثر همکاری شهروندان در تأمین امنیت عمومی اظهار کرد: تعامل و مشارکت مردم در کنار تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی، زمینه کاهش وقوع جرایم و افزایش موفقیت در شناسایی و دستگیری متخلفان را فراهم کرده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، میزان سرقتهای خرد در سقز نسبت به مدت مشابه گذشته ۵۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، کشف جرایم و دستگیری مجرمان با رشد ۲۶ درصدی همراه بوده است.
فرمانده انتظامی سقز همچنین به اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخورد با خودروهای فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش و موتورسیکلتهای متخلف در راستای نظمبخشی به ترددهای شهری و افزایش امنیت عمومی انجام میشود و این اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ترافیک شهری را از چالشهای مهم سقز دانست و تصریح کرد: حل بخشی از مشکلات ترافیکی نیازمند اجرای طرحهای زیرساختی و عمرانی از جمله احداث پل جدید بر روی رودخانه است.
سرهنگ پیروزی کاهش تلفات ناشی از تصادفات درونشهری و ساماندهی معتادان متجاهر را از دیگر اولویتهای حوزه انتظامی و اجتماعی شهرستان عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاههای مرتبط در این زمینه شد.
وی همچنین با قدردانی از هوشیاری شهروندان در شرایط حساس کشور، نقش نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی را در حفظ آرامش و امنیت جامعه مؤثر دانست و بر تداوم همکاری مردم با مجموعههای مسئول تأکید کرد.
