  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

وزیر ارشاد به مقام شهدای کودک اصفهان ادای احترام کرد

اصفهان - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بدو ورود به اصفهان، با حضور در گلستان شهدای این شهر به مقام شامخ شهدای کودک ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی عصر امروز چهارشنبه در سفر یک روزه خود به اصفهان، با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، یاد و خاطره شهدای کودک را در گلستان شهدای اصفهان گرامی داشت.

همچنین وزیر فرهنگ در سالروز تولد شهید محمد جواد رحمانی یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه بین ایران و رژیم صهیونیستی که همزمان با ورود و ادای احترام وی به شهیدان توسط خانواده وی در گلستان شهدای برگزار شده بود، شرکت و با ایشان به گفت و گو پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان به اصفهان سفر کرده است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در سه بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار و امروز به کار خود پایان می‌دهد.

