وزیر ارشاد به مقام شهدای کودک اصفهان ادای احترام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی عصر امروز چهارشنبه در سفر یک روزه خود به اصفهان، با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، یاد و خاطره شهدای کودک را در گلستان شهدای اصفهان گرامی داشت.

همچنین وزیر فرهنگ در سالروز تولد شهید محمد جواد رحمانی یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه بین ایران و رژیم صهیونیستی که همزمان با ورود و ادای احترام وی به شهیدان توسط خانواده وی در گلستان شهدای برگزار شده بود، شرکت و با ایشان به گفت و گو پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان به اصفهان سفر کرده است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در سه بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار و امروز به کار خود پایان می‌دهد.