۲۴ تُن برنج قاچاق در نائین توقیف شد

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان، حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار برنج مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی گفت : پس از متوقف شدن کامیون و ضمن هماهنگی قضائی و در بررسی دقیق ماموران مشخص شد، شماره پروانه بهداشتی محموله ۲۴ تنی برنج و مدارک خودرو با اطلاعات موجود در سامانه گمرک همخوانی ندارد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: فرد متخلف با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد