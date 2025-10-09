سی‌ و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ودومین اجلاسیه سراسری نماز صبح چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی به میزبانی استان گیلان آغاز به‌ کار کرد.

پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز محورهای راهبردی دارد

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت با قرائت پیام رهبر انقلاب برای این اجلاسیه اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی شامل چهار محور اساسی بود که نقشه راهی روشن برای ارتقاء فرهنگ اقامه نماز در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت ویژه‌ای که رهبر انقلاب برای این اجلاس قائل هستند، افزود: معظم‌له این گردهمایی را از سودمندترین اجلاس‌های سالانه توصیف کرده و روز برگزاری آن را نیز از مبارک‌ترین روزهای سال دانستند.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: توجه به نقش خانواده، فناوری‌های نوین، مادران و فرزندان در توسعه فرهنگ نماز، از محورهای مهم مورد تأکید در پیام رهبری بود.

آیت‌الله فلاحتی در پایان با تأکید بر لزوم توجه عملی به توصیه‌های مقام معظم رهبری، از مسئولان فرهنگی، نهادهای آموزشی و رسانه‌ها خواست تا با نگاه راهبردی به ترویج نماز در جامعه بپردازند.

اجلاس نماز با تمرکز بر زنان، تداوم راه شهدا را دنبال می‌کند

«هادی حق‌شناس» استاندار گیلان در این آیین با اشاره به محورهای محتوایی این دوره از اجلاس، اظهار کرد:یکی از نکات برجسته در این دوره، توجه ویژه به موضوع زنان و بانوان و نقش آنان در ترویج فرهنگ اقامه نماز در خانه و جامعه است.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه خانواده در شکل‌گیری معنویت اجتماعی، افزود: بانوان نقش کلیدی در نهادینه‌سازی فرهنگ نماز از سنین کودکی دارند و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به برگزاری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان خاطرنشان کرد:شهدای ما برای اقامه نماز، حفظ پرچم اسلام و صیانت از باورهای دینی و همچنین دفاع از خاک و ناموس این سرزمین جان خود را فدا کردند؛ ترویج فرهنگ نماز، در حقیقت، ادامه راه همین ایثارگری‌هاست.

حق‌شناس گفت: اجلاس نماز، هم یادآور یک واجب الهی و هم نشان‌دهنده یک گفتمان تمدنی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن تقویت شود.

رابطه ما با نسل نو در خطر است

«حجت الاسلام محسن قرائتی» ستاد اقامه نماز کشور در این مراسم گفت: رابطه ما با نسل نو در خطر است هرچه فضای مجازی و امکانات روز در اختیار فرزندان ما قرار می‌گیرد، اگر در کنار آن فرهنگ دینی و نماز تقویت نشود، دچار گسست عمیق‌تری خواهیم شد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: لازم است با استفاده از فناوری‌های نوین، جذابیت‌های بیشتری برای نسل جوان در حوزه نماز و معارف دینی ایجاد شود، تا مساجد بار دیگر به مأمن جوانان تبدیل شوند و فضای مجازی جایگزین ارتباط با مسجد و معنویت نگردد.

حجت الاسلام قرائتی با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش و اجرای سند تحول بنیادین گفت: مدت‌ها است بحث سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مطرح است، اما تاکنون اقدام مؤثری در زمینه نماز صورت نگرفته است.

وی با لحنی انتقادی تأکید کرد: نماز، سند تحول نمی‌خواهد؛ مرد تحول می‌خواهد. ما به مدیرانی نیاز داریم که خودشان اهل نماز باشند و برای اقامه آن در مدارس دغدغه‌مند و پیگیر باشند.