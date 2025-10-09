بهروز آذر: زنان روستایی ستون‌ های پنهان توسعه پایدار کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر بعد از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به استان گیلان و در بازدید از یک مجموعه بومگردی واقع در دهستان جیرده ضمن تحسین بابت تلاشهای بانوی کارآفرین این روستا اظهار کرد: زنان روستایی با تکیه بر دانش بومی و هنرهای سنتی میتوانند نقش مهمی در توسعه پایدار و حفظ میراث فرهنگی ایفا کنند.
بهروز آذر افزود: این بومگردی نمونهای موفق از بازگشت به ریشهها و تبدیل فرهنگ به فرصت اقتصادی است.
وی گفت: احیای لباسهای محلی، تولید عروسکهای سنتی و جذب گردشگران فرهنگی، نه تنها موجب رونق اقتصادی منطقه میشود بلکه هویت فرهنگی گیلان را نیز زنده نگه میدارد.
حمایت از کارآفرینی زنان در مناطق روستایی
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه بر حمایت دولت از طرحهای کارآفرینی زنان در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان از بانوانی که در مسیر احیای فرهنگ و تولید ملی گام برمیدارند حمایت خواهد کرد.
بهروز آذر تصریح کرد: اینگونه فعالیتها باید الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پایان این بازدید ضمن گفتگو با اهالی روستا و بررسی ظرفیتهای توسعه گردشگری فرهنگی، از تلاشهای بانوی مؤسس مجموعه بومگردی تکرم قدردانی کرد.
این مجموعه بومگردی که با همت یکی از بانوان بومی منطقه راهاندازی شده است به عنوان محلی برای تولید و احیای لباسهای سنتی، عروسک بافی و صنایع دستی محلی شناخته میشود.
