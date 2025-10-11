به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از بی‌توجهی به بخش کشاورزی و زیرساخت‌های حیاتی آن، اظهار کرد: در کشوری که برای یک موتور گازی کارت سوخت صادر می‌شود، سزاوار نیست کشاورزی که بالغ بر ۳۰ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کند، این‌گونه نادیده گرفته شود.

قائم‌مقام با اشاره به وضعیت منابع آبی و اثرات تغییر اقلیم، گفت: مجلس شورای اسلامی وظیفه ریل‌گذاری کلان در کشور را دارد و من نیز با افتخار از کمیسیون اقتصادی به کمیسیون کشاورزی آمده‌ام، چون معتقدم راه نجات معیشت و اشتغال کشور، از مسیر کشاورزی و صنایع تبدیلی می‌گذرد.

وی تغییرات اقلیمی را یک واقعیت انکارناپذیر دانست و تأکید کرد: دولت‌ها موظف‌اند از ابتدای سال زراعی بر اساس میزان بارش، برای مدیریت منابع آبی و حمایت از کشاورزان برنامه‌ریزی کنند. این اقدامات هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در حوزه آموزش علمی به کشاورزان باید جدی گرفته شود.

نماینده رامیان و آزادشهر همچنین با اشاره به وضعیت مطالبات کشاورزان از دولت، بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۴۶ همت برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی محسوب می‌شود. با وجود این، هنوز پنج درصد از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است.

وی گفت: کشاورز باید با انگیزه و امید وارد فصل زراعی شود، نه با دلسردی از تأخیر در پرداخت‌ها. سالیان سال است که پدران و اجداد ما در این سرزمین کشاورزی کرده‌اند، پس وظیفه ماست با حمایت‌های واقعی و مؤثر، از این قشر زحمت‌کش پشتیبانی کنیم.