حماس رسما دستیابی به توافق را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما دستیابی به توافقی را اعلام می‌کنیم که به پایان جنگ در غزه، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر [صهیونیست]، ورود کمک‌ها [بشردوستانه] و تبادل اسرا منجر می‌شود.

این جنبش مقاومت اعلام کرد: از تلاش‌ قطر، مصر و ترکیه به عنوان کشورهای میانجی و همچنین تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ که در پی پایان دادن نهایی به جنگ است، قدردانی می‌کنیم.

حماس همچنین از ترامپ، کشورهای میانجی و طرف‌های عربی و اسلامی خواست که اشغالگران [صهیونیست] را به اجرای کامل توافق، ملزم سازند.

حماس در ادامه این بیانیه، تاکید کرد: ما همچنین از رئیس‌جمهور ترامپ و کشورهای ضامن می‌خواهیم که به [نیروهای] اشغالگر [صهیونیست] اجازه ندهند در اجرای توافق، شانه خالی کنند یا تعلل ورزند.

مقام ارشد حماس: آتش‌بس، پاداش صبر تاریخی مردم غزه و محصول استقامت مقاومت است

عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، در اظهاراتی تأکید کرد که توافق آتش‌بس کنونی، نتیجه مستقیم عواملی چندگانه بوده است.



او تصریح کرد که آتش‌بس، ثمره مستقیم فداکاری‌های عظیم و شکیبایی مثال‌زدنی مردم غزه در کنار قدرت و پایداری شکست‌ناپذیر مقاومت است.



الرشق گفت که این توافق، بر مبنای مسئولیت تاریخی حماس در قبال ملت بزرگ فلسطین، پایبندی کامل به حقوق مشروع آنان، و همچنین به منظور ارج نهادن به دستاوردهای مقاومت در عملیات هفتم اکتبر، (طوفان الاقصی) حاصل شده است.



وی همچنین این توافق برای پایان دادن به جنگ را یک دستاور ملی ویژه نامید که وحدت مردم و همبستگی عمیق آنان با مقاومت را به‌عنوان تنها راه مقابله با اشغالگری صهیونیستی به نمایش می‌گذارد.



عضو دفتر سیاسی حماس افزود: در تمام مراحل مذاکرات، نگاه و قلب ما متوجه مردم غزه بود؛ چرا که آن خون‌های پاک و فداکاری‌های بی‌بدیل، نشان‌دهنده پیمان فداکاری و وفاداری است.



او در پایان تأکید کرد: آنچه رژیم اشغالگر طی دو سال از طریق نسل‌کشی، کشتار و تحمیل گرسنگی بر مردم ما نتوانست به دست آورد، از طریق میز مذاکره نیز هرگز قادر به تحقق آن نشد.