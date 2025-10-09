به گزارش خبرنگار مهر، سعید غلامی صبح پنج شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی فارس با تبریک هفته نیروی انتظامی به مجموعه خدوم و فداکار نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی این نهاد در تأمین امنیت، حفظ نظم اجتماعی و صیانت از حقوق عمومی جامعه تقدیر کرد.

وی با اشاره به رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های نیروهای انتظامی در حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، این ایثارگری‌ها را نماد تعهد بی‌وقفه به امنیت ملی و آرامش مردم دانست و گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم دفاع از آرامش جامعه ایستاده و با جان‌فشانی‌های خود، امنیت را برای کشور به ارمغان آورده است.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس در ادامه با اشاره به شعار محوری دیوان «شفافیت و انضباط مالی» بر اهمیت نظارت مالی دقیق و پیشگیرانه در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تعامل سازنده میان نهادهای نظارتی و امنیتی، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی و بهره‌وری بهتر از منابع کشور خواهد بود.

