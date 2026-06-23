به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غلامی عصر سه شنبه در دیدار با استاندار فارس با ارائه گزارشی تحلیلی از عملکرد دستگاههای اجرایی استان، راهکارهای بهبود بهرهوری در هزینهکرد اعتبارات، تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی و صیانت از منابع عمومی را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه برنامهریزی و ارزیابی مستمر عملکرد مالی از ارکان اصلی توسعه پایدار و ارتقای کیفیت خدمات دولتی به شمار میرود، اظهار کرد: گزارش جامع آسیبشناسی منابع و مصارف استان با رویکردی علمی و تعاملی تدوین شده تا به عنوان نقشه راهی برای تصمیمگیریهای کلان مدیریتی در سطح استان مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس افزود: این گزارش با شناسایی ظرفیتها و چالشهای موجود، زمینه همافزایی بیشتر میان بخشهای نظارتی و اجرایی را فراهم میکند و میتواند به ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی استان کمک کند.
غلامی یکی از محورهای اصلی این گزارش را تحلیل منظم عملکرد مالی دستگاههای اجرایی در دورههای سهماهه، ششماهه و سالانه عنوان کرد و گفت: این شیوه پایش مستمر، تصویری روشن از نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاهها ارائه میدهد و زمینه اصلاح فرآیندها را فراهم میسازد.
وی همچنین به بررسی نحوه توزیع منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستانهای مختلف استان اشاره کرد و افزود: توزیع هدفمند و عادلانه این منابع بر اساس نیازهای واقعی مناطق، نقش مهمی در تحقق توسعه متوازن و کاهش شکافهای منطقهای دارد.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس با اشاره به چالشهای موجود در حوزه طرحهای عمرانی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از گزارش به آسیبشناسی پروژههای نیمهتمام، راکد و طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.
غلامی ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در شرایط عمومی پیمان میتواند از طولانی شدن روند اجرای پروژهها جلوگیری کرده و ضمانتهای لازم برای پایبندی به زمانبندی اجرای طرحها را تقویت کند.
وی تصریح کرد: حلوفصل چالشهای حقوقی قراردادها از طریق هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مراجع قضایی، یکی از مهمترین راهکارهای احیای پروژههای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه اجرا است.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس همچنین بر ضرورت مدیریت دقیق اعتبارات و ساماندهی فرآیند توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از اتلاف منابع، تقویت کنترلهای داخلی و بهرهگیری از سامانههای رسمی، نقش مؤثری در افزایش شفافیت و سلامت مالی دستگاهها دارد.
وی نظارت پیشگیرانه را یکی از رویکردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری دانست و افزود: ارائه هشدارهای اصلاحی پیش از وقوع تخلف، میتواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرده و زمینه صیانت بهتر از منابع عمومی را فراهم آورد.
حسینعلی امیری استاندار فارس نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد کارشناسی و سازنده دیوان محاسبات استان، گزارشهای تحلیلی و دورهای این نهاد را ابزاری مؤثر برای بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی دانست.
امیری اظهار کرد: همافزایی مقتدرانه و در عین حال همدلانه میان دستگاههای نظارتی و اجرایی، یکی از مهمترین الزامات تحقق توسعه پایدار و متوازن در فارس است و میتواند مسیر پیشرفت استان را هموارتر کند.
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