به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و در برخی ساعات، افزایش سرعت باد و احتمال نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به‌ویژه در نواحی شرقی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین کیفیت هوا در شهر یزد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمان صاف همراه با وزش باد ملایم؛ احتمال نفوذ گردوغبار در ساعات عصر و در مناطق جنوبی استان گرم‌ترین نواحی استان با آسمان کاملاً آفتابی؛ وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گردوخاک و در مناطق شرق استان، آسمان صاف با احتمال افزایش سرعت باد؛ کیفیت هوا در برخی ساعات کاهش می‌یابد.

برای مناطق غربی استان هوای خنک‌تر نسبت به سایر نقاط؛ آسمان صاف و آرام و برای مرکز استان (شهر یزد) دمای فعلی ٢٠ درجه؛ آسمان صاف و آفتابی باکیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود.