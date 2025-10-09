موسوی:اتاق بازرگانی ایلام برای فعال کردن مرز چیلات آمادگی دارد

سید محمد موسوی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر از عزم جدی برای رفع مشکلات زیرساختی در مرزهای مهران و چیلات دهلران خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی استان ایلام آمادگی کامل دارد تا با همکاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز این مرزها فراهم شود.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم، راه‌اندازی بازارچه‌ها و انبارهای مرزی است که می‌تواند رونق تجاری و صادراتی قابل‌توجهی ایجاد کند.

وی افزود: قرار بود در شورای فرماندهی مهران و شورای تأمین، فرماندار مهران این موضوع را پیگیری کند تا موانع عملیاتی برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان ایلام تصریح کرد:همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم یک هیئت اقتصادی از استان به دیگر مناطق سفر کند و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بگیرد تا زمینه راه‌اندازی سریع بازارچه‌ها و زیرساخت‌های مرزی فراهم شود.

موسوی گفت: به منظور تسهیل و توسعه صادرات در مرزهای استان باید بیش از گذشته از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، زیرا این بخش می‌تواند با سرعت و انعطاف بیشتری در مسیر تجارت بین‌المللی حرکت کند.