بهروزآذر: عدالت جنسیتی راهکار توسعه زنان در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر عصر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از مسئولان، فعالان اجتماعی، سیاسی و مدیران حوزه زنان و خانواده که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: توجه به تنوع فرهنگی و تفاوت‌های اجتماعی زنان در نقاط مختلف کشور ضرورت داشته و تدوین برنامه‌های سیاست‌محور باید با نگاه محلی شد.

بهروز آذر گفت: زنان یک جامعه یک‌دست نیستند؛ زن سرپرست خانوار ناشی از طلاق با زن سرپرست خانوار ناشی از فوت همسر، یا دختر فارغ‌التحصیل دانشگاهی با دختری که دانشگاه نرفته، هر کدام شرایط و نیاز متفاوتی دارند که باید در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و دستور ویژه رئیس‌جمهور برای مقابله با بازماندگی از تحصیل گفت: بر اساس آخرین آمار، حدود بیش از ۸۰ هزار دانش‌آموز در مقطع ابتدایی از تحصیل بازمانده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان را دختران تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: نبود پروفایل جامع از وضعیت زنان یکی از ضعف‌های اساسی در برنامه‌ریزی است و تمام تلاش ما این است که بخش‌بندی‌های دقیق از وضعیت زنان را از سطح ملی به سطح استان، شهرستان و محله منتقل کنیم.

شاخص اشتغال زنان در گیلان بالاتر از میانگین کشوری

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت‌های بالای گیلان در حوزه مشارکت اقتصادی زنان افزود: شاخص اشتغال زنان در این استان حدود ۴ تا ۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع می‌تواند در سیاست‌ گذاری‌های ملی نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در گیلان خبر داد و گفت: آمارهای جنسیتی در اختیار مدیران استان قرار گرفته و با همکاری گروه‌های تخصصی، این سند طی سه ماه آینده نهایی و اجرایی خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور با انتقاد از حذف بودجه‌های جنسیتی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲، بودجه‌های تخصصی حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه حذف شده‌اند ما از سازمان برنامه‌وبودجه خواسته‌ایم که نگاه جنسیت‌محور را در تخصیص منابع احیا کند.

وی افزود: اشتغال زنان نیازمند رویکرد متفاوتی است، زیرا دسترسی به منابع، انگیزه‌ها و شرایط اقتصادی آن‌ها با مردان تفاوت دارد. در همین راستا برای نخستین بار، تسهیلات تبصره ۱۵ با محوریت زنان و هماهنگی معاونت زنان در وزارت اقتصاد اختصاص خواهد یافت.

ضرورت مشارکت مردم و نگاه منطقه‌محور

بهروزآذر با بیان اینکه انتظار می‌رود استان‌ها برنامه‌های مشخصی ارائه دهند تا تخصیص‌ها هدفمندتر شود، گفت: نسخه واحدی برای همه استان‌ها وجود ندارد برای مثال، علل بازماندگی از تحصیل در گیلان با سیستان و بلوچستان متفاوت است و دولت اختیار تدوین برنامه‌های متناسب با شرایط محلی را به استان‌ها داده است.

وی افزود: اجرای برنامه‌های حوزه زنان باید با مشارکت فعال مردم، نخبگان و گروه‌های محلی صورت گیرد تا اثربخشی آن‌ها افزایش یابد.

نگاه مدیریتی زنان راه‌حل بسیاری از چالش‌ها

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین با تقدیر از نقش زنان در مشارکت سیاسی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند نقش زنان را در روزهایی که مشارکت سیاسی در پایین‌ترین سطح قرار داشت، نادیده بگیرد. شما برای نجات ایران به میدان آمدید و دیگران را نیز به مشارکت دعوت کردید.

وی با اشاره به تشکیل کابینه‌ای متنوع در دولت چهاردهم، اظهار داشت: امروز ما استاندار عرب، استاندار بلوچ و معاون فرماندار اهل سنت داریم این اتفاقات نتیجه مشارکت آگاهانه مردم و نگاه دولت به تنوع قومی و فرهنگی کشور است.

بهروزآذر در پایان با تأکید بر اینکه دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مسائل را حل کند، گفت: بالاترین سطح وفاق بین سران قوا شکل گرفته است، اما برای موفقیت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و مردم نیز باید وارد میدان شوند نگاه مدیریتی و مراقبتی زنان ایران، می‌تواند راه‌حل بسیاری از دغدغه‌های موجود در کشور باشد.