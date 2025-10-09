به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنج‌شنبه در بازدید از قطعه ۱۸ راه‌آهن چابهار- بیرجند- مشهد اظهار داشت: راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد، زیرساختی تحول‌ساز برای خراسان جنوبی است و نقش بسزایی در توسعه بخش‌های مختلف استان خواهد داشت.

کاظمی با اشاره به فعالیت کارگاه‌های اجرایی به‌ویژه در حوزه احداث تونل‌ها در مسیر بیرجند- قاین- یونسی، اقدامات انجام شده در این بخش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای تسریع در روند اجرای پروژه، نیازمند پیگیری‌ها و حمایت‌های بیشتری هستیم و مقرر شد موضوع از طریق رئیس جمهور و دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود تا بتوان از همه ظرفیت‌ها برای سرعت‌بخشی به این طرح استفاده کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اساسی دانستن این زیرساخت برای توسعه استان، گفت: امید است با اراده جدی مجموعه استان و حمایت دولت، شاهد تحول چشمگیری در این حوزه باشیم.

کاظمی بر ضرورت تسریع در روند اجرای این پروژه ملی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: راه‌آهن چابهار–بیرجند–مشهد، زیرساختی تحول‌ساز برای خراسان جنوبی است.