به گزارش خبرنگار مهر، مولوی شرفالدین جامی الاحمدی ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پزشکی تربتجام ضمن قدردانی از زحمات رئیس پیشین و تبریک انتصاب رئیس جدید، بر ضرورت توجه به شایستهسالاری، حفظ وحدت و استفاده از ظرفیتهای مدیریتی بانوان تأکید کرد و خواستار پرهیز از تبعیض و گروهبندی در محیطهای اداری شد.
امام جمعه اهلسنت تربتجام «وحدت» را مهمترین مسئله در ایران فعلی و دنیای اسلام دانست و افزود: ایجاد وحدت مهم است، اما باید کسانی باشند که حفظ وحدت کنند. وحدت هست، ولی حفظ آن بسیار مهمتر است.
وی گفت: خواسته اهالی منطقه حضور فردی در مسئولیتهاست که خدمتگزار مردم باشد و باری را از دوش مردم بردارد، بدون آنکه تعصبی بر سنی یا شیعه بودن فرد داشته باشند. ما این تعصب را نداریم که حتماً این پست را سنی یا شیعه بگیرد، اما آنان را به وحدت و اعتدال توصیه میکنیم.
مولوی جامی الاحمدی در توصیهای صریح به کارکنان دستگاههای مختلف و بهویژه حوزه درمان و آموزش پزشکی، خواستار حفظ وحدت و اتفاق شد و تصریح کرد: امیدوارم انشاءالله نشنوم که به خاطر حزب، رنگ، دین، مذهب و یا قبیله، خدایی نخواسته اخمی به ارباب رجوع شده باشد. محبت و تکریم بیمار مهمترین اصل است.
امام جمعه اهلسنت تربتجام در درباره موضوعات مهمی همچون تبعیض، خراب کردن یکدیگر، گروهبندی و حزببازی هشدار داد و همه را به تبعیت از رهبری و حفظ وحدت دعوت کرد و با اشاره به جایگاه اولیالأمر و ولایت فقیه، اطاعت از هر دو را واجب دانست و خواستار پرهیز از ایجاد تفرقه و ناراحتی برای مردم به بهانههای حزبی و کلامی شد.
عدم تبعیض در رویکرد عملی مدیران
در ادامه عثمان سالاری، نماینده مردم شهرستانهای تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم بیطرفی مطلق و عدالتمحوری در تصمیمگیریهای مدیران تأکید کرد.
نماینده مردم شهرستانهای تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: ما به دنبال استفاده از نیروهای توانمند، متعهد و موجه هستیم که در تمامی ابعاد علمی و اخلاقی، الگوی رفتاری باشند.
وی بیطرفی و عدالت را دو مؤلفه اساسی برای یک مسئول برشمرد و خاطرنشان کرد: مدیر باید در مقام تصمیمسازی خدا و وجدانش را حکم و داور قرار دهد و بر سبیل حق و عدالت عمل کند. از سویی نگاه و رویکردش مبتنی بر عدالت و مساوات و برابری باشد. اندکترین تبعیض در رویکرد عملی ما، فاصلهگرفتن از دایره مسلمانی است.
سالاری با تأکید بر اطاعت از ولایت فقیه بهعنوان یک واجب شرعی، تصریح کرد: خط قرمز ما فرامین و نواهی رهبری است ولاغیر. حاکمیت قانون، احقاق حق، اجرای عدالت و مهمتر از همه، تکریم اخلاقی، دغدغه اصلی زعیم حکیم انقلاب است و همه ما سرباز این نظام و سیاستهای ابلاغی رهبری هستیم.
نماینده مردم شهرستانهای تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد در مجلس شورای اسلامی با تبیین سه وظیفه محوری دانشگاهها طبق نظر مقام معظم رهبری، تصریح کرد: تولید علم و ایده، تربیت نیروی انسانی متخصص و جهتدهی به تولید علم و تربیت نیرو، از جمله مسئولیتهای دانشگاههاست.
وی ضرورت بینالمللی کردن دانشکده و جذب دانشجوی خارجی را یک اولویت راهبردی خواند و گفت: فاصله نزدیک این دانشکده با شهر هرات (قطب اقتصادی افغانستان) و همچنین منطقه آزاد اقتصادی و تجاری دوغارون، یک فرصت کمنظیر است که میتواند این مرکز علمی را به یک قطب محوری در جذب دانشجو و تربیت نیروی کارآمد و متخصص منطقه تبدیل کند.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، عبدالشکور رسولی استادی به سمت سرپرست جدید دانشکده علومپزشکی تربتجام معرفی و از زحمات و تلاشهای بیش از ۳ سال، محمد محمدی تکریم و تجلیل شد.
