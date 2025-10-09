  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را ندارد

هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را ندارد

بانک مرکزی تاکنون به هیچ‌یک از تشکل‌ها یا کانون‌های صنفی فعال در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز نظارت، فعالیت یا هماهنگی رسمی ارائه نکرده است وهرگونه ادعا در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه منحصراً در صلاحیت بانک مرکزی است و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، تنها در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

برخی تشکل‌های صنفی در حال تأسیس، صرفاً مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کرده‌اند که صرفاً مقدمه‌ای برای تشکیل آن است و هیچ‌گونه اختیار قانونی برای نظارت، بازرسی یا دریافت اطلاعات از صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند.

لذا از کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور اکیداً خواسته می‌شود از ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارش مالی و عملکردی و غیره با این تشکل‌ها یا کانون‌های فاقد مجوز خودداری کنند. استفاده از عنوان یا نام بانک مرکزی در مکاتبات و اطلاعیه‌های این گروه‌ها غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد داشت.

بانک مرکزی یادآور می‌شود که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی به‌عنوان عامل نظارتی انتخاب یا معرفی نشده است و هرگونه ارتباط یا هماهنگی با صندوق‌ها بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی است.

کد خبر 6616969
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها