به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های نخستین نماز جمعه گرمسار در مرداد ماه ۱۴۰۵ در مصلای این شهر ضمن اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: نماز جمعه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمودند، نماز جمعه بزرگترین دستاورد ما است، ابراز کرد: هر با تقوایی باید در حفظ این دستاورد بکوشد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه هر باتقوایی به این دستاورد عظیم مانند خون شهدا، اهمیت می دهد بیان کرد: هرکس که به نماز جمعه قهر و یا نسبت به آن بی تفاوت است، چه مسئول و چه غیرمسئول، بداند که مسیر را اشتباه می رود.

آرامی با بیان اینکه کسی نمی تواند خودش را انقلابی بنامد و به نماز جمعه این دستاورد بزرگ انقلاب بی توجه باشد، گفت: رسالت حضور و گرامی داشت نماز جمعه به خصوص برای مسئولان، با اهمیت تر است.

وی با بیان اینکه هرکسی در این مملکت مسئولیت می پذیرد نخستین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشد این است که مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکسری ویژگی ها باید داشته باشد که با دیگر کشورها تفاوت دارد، افزود: پایبندی به ارزشها و دستاوردهای نظام از جمله این موارد است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه رئیس یک اداره شهرستانی هم می بایست شرکت در نماز جمعه و مناسبات ملی و مذهبی و ... را وظیفه خود بداند و آن را لازم بشمارد، تاکید کرد: اگر مسئولی اهلیت با نماز جمعه و دیگر ارزش ها ندارد باید آن پست را برای دیگری خالی کند.