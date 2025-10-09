حضور رئیس پلیس پیشگیری فراجا در ۱۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی مویدی خرم آبادی، به مناسبت هفته فراجا با هدف تقویت ارتباط مستقیم با مردم، با شهروندان به گفت‌وگو نشست؛ در این دیدار مردمی، شهروندان بدون واسطه دیدگاه‌ها، خود را بیان کردند.

این مقام ارشد انتظامی با دقت به سخنان آنان گوش سپرد و بر پیگیری مسائل مطرح شده تأکید و بیان کرد: پلیس مقتدر زمانی معنا دارد که صدای مردم شنیده شود. مشارکت و گفت‌وگوی صادقانه با مردم، ضامن امنیت پایدار و اعتماد عمومی است.

وی افزود: مرکز ۱۹۷ نماد ارتباط دو سویه پلیس و جامعه است؛ جایی که مردم می‌توانند آزادانه دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را بیان کنند و پلیس نیز از این بازخوردها برای بهبود عملکرد خود بهره گیرد.

در پایان این دیدار، رئیس پلیس پیشگیری از کارکنان مرکز ۱۹۷ به دلیل نقش مؤثرشان در تقویت ارتباط پلیس و مردم قدردانی کرد و بر استمرار چنین نشست‌های مردمی در سایر بخش‌های فراجا تأکید کرد.