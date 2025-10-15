  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

موسوی: برای رفع موانع سرمایه‌گذاری نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستیم

موسوی: برای رفع موانع سرمایه‌گذاری نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستیم

مراغه- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های پیچیده اداری، خواستار هماهنگی همه‌جانبه بین دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و رفع موانع سرمایه گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید موسوی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری شهرستان مراغه، افزود: در سال‌های گذشته غفلت‌ها و سهل انگاری‌های بسیاری در زمینه جذب سرمایه گذاری ها صورت گرفته است، که این موضوع لطمات جبران ناپذیر به اشتغال و اقتصاد مناطق مختلف کشور وارد می‌کند.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی بروکراسی اداری را از موانع چالش ساز حوزه سرمایه گذاری دانست و با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای رفع آن، اظهار کرد: ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای کسب و کار بدون حذف مراحل اداری بی مورد و زائد، امکان پذیر نیست.

موسوی برخورداری از شغل مناسب و زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه را از مطالبات به حق مردم از نمایندگان و دولت عنوان کرد و گفت: در این خصوص ما شرمنده مردم هستیم و نمی‌توانیم به خواسته‌های آنها پاسخ دقیق بدهیم که همین امر موجب نارضایتی آنها می‌شود.

وی اشتغال و سرمایه گذاری را جزو دغدغه‌های اصلی مدیران و مردم شهرستان مراغه عنوان کرد و با اشاره به اینکه ناهماهنگی‌های اداری مانع بزرگی برای ایجاد اشتغال و حذب سرمایه گذاری ها به شمار می‌رود، اهتمام جدی برای رفع چالش‌های موجود را خواستار شد.

موسوی با بیان اینکه صاحبان صنایع و سرمایه گذاران در پیچ و خم وزارت صمت همواره سرگردان هستند، گفت: اینکه سرمایه گذار با پای خود برای توسعه اقتصادی منطقه وارد میدان شود، اما دولت نتواند امکانات و خواسته‌های قانونی او را بر آورده کند، جای تأسف و تأمل دارد.

وی اتخاذ یکسری تصمیمات نادرست در مرکز و نحوه عملکردها در استان‌ها و شهرستان‌ها را یکی از علل مهم در بروز انواع مشکلات بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران برشمرد و ادامه داد: اینکه در شهری یک زمین برای سرمایه گذار پیدا نمی‌شود و در شهری دیگر چند برابر آن واگذاری می‌شود، نشان دهنده مشکلات ساختاری در حوزه سرمایه گذاری است.

موسوی با اشاره به اینکه شهرستان مراغه مشکلی در زمینه سرمایه گذار ندارد، افزود: مشکل اصلی این است که ما زمین و آب و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها را نمی‌توانیم مهیا کنیم و حتی کسانی هستند که حاضرند چاه آب را خریداری کنند، اما دولت نمی‌تواند آن را در اختیار سرمایه گذار بگذارد.

کد خبر 6623751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها