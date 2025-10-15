به گزارش خبرگزاری مهر، فرید موسوی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری شهرستان مراغه، افزود: در سالهای گذشته غفلتها و سهل انگاریهای بسیاری در زمینه جذب سرمایه گذاری ها صورت گرفته است، که این موضوع لطمات جبران ناپذیر به اشتغال و اقتصاد مناطق مختلف کشور وارد میکند.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی بروکراسی اداری را از موانع چالش ساز حوزه سرمایه گذاری دانست و با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای رفع آن، اظهار کرد: ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای کسب و کار بدون حذف مراحل اداری بی مورد و زائد، امکان پذیر نیست.
موسوی برخورداری از شغل مناسب و زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه را از مطالبات به حق مردم از نمایندگان و دولت عنوان کرد و گفت: در این خصوص ما شرمنده مردم هستیم و نمیتوانیم به خواستههای آنها پاسخ دقیق بدهیم که همین امر موجب نارضایتی آنها میشود.
وی اشتغال و سرمایه گذاری را جزو دغدغههای اصلی مدیران و مردم شهرستان مراغه عنوان کرد و با اشاره به اینکه ناهماهنگیهای اداری مانع بزرگی برای ایجاد اشتغال و حذب سرمایه گذاری ها به شمار میرود، اهتمام جدی برای رفع چالشهای موجود را خواستار شد.
موسوی با بیان اینکه صاحبان صنایع و سرمایه گذاران در پیچ و خم وزارت صمت همواره سرگردان هستند، گفت: اینکه سرمایه گذار با پای خود برای توسعه اقتصادی منطقه وارد میدان شود، اما دولت نتواند امکانات و خواستههای قانونی او را بر آورده کند، جای تأسف و تأمل دارد.
وی اتخاذ یکسری تصمیمات نادرست در مرکز و نحوه عملکردها در استانها و شهرستانها را یکی از علل مهم در بروز انواع مشکلات بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران برشمرد و ادامه داد: اینکه در شهری یک زمین برای سرمایه گذار پیدا نمیشود و در شهری دیگر چند برابر آن واگذاری میشود، نشان دهنده مشکلات ساختاری در حوزه سرمایه گذاری است.
موسوی با اشاره به اینکه شهرستان مراغه مشکلی در زمینه سرمایه گذار ندارد، افزود: مشکل اصلی این است که ما زمین و آب و زیرساختهای مورد نیاز آنها را نمیتوانیم مهیا کنیم و حتی کسانی هستند که حاضرند چاه آب را خریداری کنند، اما دولت نمیتواند آن را در اختیار سرمایه گذار بگذارد.
نظر شما