مرزبانی: حریق ۱۷ هزار متر مربع از جنگل «هرشون دشت» تالش مهار شد

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: آتش‌سوزی محدودی که از ساعت ۱۰ صبح امروز در منطقه جنوبی هرشون دشت شهرستان تالش آغاز شده بود، با تلاش نیروهای منابع طبیعی و همکاری اهالی منطقه، حوالی ساعت ۱۴ به طور کامل اطفا شد.

وی با اشاره به مختصات دقیق محل حریق افزود: این حریق در حدود ۱۷ هزار متر مربع از اراضی سطحی منطقه رخ داده و خوشبختانه با اقدام به‌موقع تیم‌های اطفای حریق از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است، تأکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش خشک برخی مناطق جنگلی، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از روشن کردن آتش در طبیعت ضروری است.

مرزبانی همچنین از همراهی نیروهای محلی، دهیاری‌ها و یگان حفاظت منابع طبیعی برای مهار این حادثه قدردانی کرد و گفت: پایش‌های مستمر و حضور میدانی در مناطق جنگلی با جدیت ادامه دارد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.