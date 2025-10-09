  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

مرزبانی: حریق ۱۷ هزار متر مربع از جنگل «هرشون دشت» تالش مهار شد

تالش- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از مهار کامل حریق ۱۷ هزار متر مربعی در منطقه جنگلی «هرشون دشت» شهرستان تالش خبر داد.

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: آتش‌سوزی محدودی که از ساعت ۱۰ صبح امروز در منطقه جنوبی هرشون دشت شهرستان تالش آغاز شده بود، با تلاش نیروهای منابع طبیعی و همکاری اهالی منطقه، حوالی ساعت ۱۴ به طور کامل اطفا شد.

وی با اشاره به مختصات دقیق محل حریق افزود: این حریق در حدود ۱۷ هزار متر مربع از اراضی سطحی منطقه رخ داده و خوشبختانه با اقدام به‌موقع تیم‌های اطفای حریق از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است، تأکید کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش خشک برخی مناطق جنگلی، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از روشن کردن آتش در طبیعت ضروری است.

مرزبانی همچنین از همراهی نیروهای محلی، دهیاری‌ها و یگان حفاظت منابع طبیعی برای مهار این حادثه قدردانی کرد و گفت: پایش‌های مستمر و حضور میدانی در مناطق جنگلی با جدیت ادامه دارد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

