۲۳ ترازوی سبک فاقد استاندارد در یزد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا جعفری ندوشن گفت: ۲۳ دستگاه ترازوی سبک به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد، پلمب معتبر مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استانداردایران ونیز جعل نشان استاندارد و جعل برند سازندگان معتبر، توقیف شد.

وی درنشست بررسی عملکرد حوزه اندازه شناسی اداره کل افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح‌های نظارتی ویژه و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای دقت ابزارهای توزین انجام گرفته است.

مدیر کل استاندارد استان یزد ادامه داد: نظارت‌های این نهاد دولتی در طول سال ومستمرمی باشد ولی این تعداد توقیف درجریان بازرسی‌های اخیر کارشناسان اداره کل استاندارد استان یزد از واحدهای توزیع و فروش تجهیزات توزین بوده است.

دبیر شورای استاندارد استان یزد تاکید کرد: بر اساس قوانین سازمان ملی استاندارد ایران، تمامی فروشندگان موظفند تنها تجهیزات توزینی را عرضه کنند که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و پلمب معتبر مرکز اندازه‌شناسی باشند ضمن این که عرضه وسایل فاقد این مشخصات تخلف محسوب شده و با مورد به طور قانونی برخورد خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اهمیت رعایت مقررات استاندارد در بخش ابزارهای اندازه‌گیری افزود: استفاده از ترازوهای فاقد استاندارد نه تنها موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به واحدهای صنفی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

زهرا جعفری ندوشن در پایان گفت: اداره کل استاندارد استان یزد ضمن قدردانی از همراهی اصناف و شهروندان، از عموم مردم خواست هرگونه تخلف مرتبط با تجهیزات توزین و اندازه‌گیری را از طریق سامانه ۱۵۱۷ (سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات استاندارد) گزارش دهند.