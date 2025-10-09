  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

آشوری: تامین اجتماعی باید از ظرفیت‌های مسئولیت‌ اجتماعی بهره‌مند شود

آشوری: تامین اجتماعی باید از ظرفیت‌های مسئولیت‌ اجتماعی بهره‌مند شود

بندرعباس- استاندار هرمزگان بر لزوم بهره‌مندی تامین اجتماعی به خصوص در حوزه درمان از ظرفیت‌های مسئولیت‌ اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جمع مدیران تأمین اجتماعی اظهار کرد: در هر حال حاضر ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در حال اضافه شدن به زیرساخت‌های درمانی استان هرمزگان است و تلاش داریم با استفاده از منابع مالی مختلف نهضت سلامت را در استان هرمزگان پیش ببریم.

وی با اشاره به احداث بیمارستان خلیج فارس، افزود: ضرورت دارد تلاش شود تا این بیمارستان با حداکثر ظرفیت به مردم خدمات دهد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع دچار آشفتگی است، گفت: تأمین اجتماعی نیز باید از این منبع برای گسترش خدمات خود بهره‌مند شود.

آشوری ادامه داد: نقش و نسبت بنگاه‌های اقتصادی تأمین اجتماعی در توسعه زیرساخت‌های ایجاد شده برای جامعه هدف مشخص نیست و متاسفانه در سنوات گذشته دولت‌ها حق تأمین اجتماعی را ادا نکرده است و اقدامات مجلس نیز منطبق با رشد نیازها نبوده است.

کد خبر 6617137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها