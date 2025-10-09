به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جمع مدیران تأمین اجتماعی اظهار کرد: در هر حال حاضر ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در حال اضافه شدن به زیرساختهای درمانی استان هرمزگان است و تلاش داریم با استفاده از منابع مالی مختلف نهضت سلامت را در استان هرمزگان پیش ببریم.
وی با اشاره به احداث بیمارستان خلیج فارس، افزود: ضرورت دارد تلاش شود تا این بیمارستان با حداکثر ظرفیت به مردم خدمات دهد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه مسئولیتهای اجتماعی صنایع دچار آشفتگی است، گفت: تأمین اجتماعی نیز باید از این منبع برای گسترش خدمات خود بهرهمند شود.
آشوری ادامه داد: نقش و نسبت بنگاههای اقتصادی تأمین اجتماعی در توسعه زیرساختهای ایجاد شده برای جامعه هدف مشخص نیست و متاسفانه در سنوات گذشته دولتها حق تأمین اجتماعی را ادا نکرده است و اقدامات مجلس نیز منطبق با رشد نیازها نبوده است.
