۱۶ هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش خاک قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی ظهر پنجشنبه در بازدید از طرح‌های کشاورزی اراک و دلیجان گفت: خشکسالی‌های پیاپی و تغییر اقلیم، برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری بهینه از منابع موجود را ضروری کرده است.

وی افزود: وزارت نیرو در سال جاری تنها ۵۱ میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی اختصاص داده است.

نیازی شهرکی تصریح کرد: این در حالیست که مصرف در سال‌های عادی حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب بوده و کاهش چشمگیر منابع آبی، چالش‌های جدی برای تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی با بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ رشته قنات یکی از استان‌های قناتی کشور محسوب می‌شود و منابعی برای مرمت، لایروبی و احیای این قنوات اختصاص یافته تا بخشی از کمبود منابع آبی جبران شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند تاکید کرد: تا کنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۱۱۰ مزرعه پایلوت با همکاری هفت شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور در حال آزمایش آبیاری هوشمند هستند.

نیازی شهرکی گفت: کاهش منابع آبی تا ۴۰ درصد قطعی است، اما با بهینه‌سازی آبیاری، تغییر فصل کشت و استفاده از ارقام مقاوم و پرمحصول، بخشی از این کمبود قابل جبران است.

وی با اشاره به اینکه ۱۶هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش خاک قرار دارند تصریح کرد: طرح «پزشک خاک» با هدف تربیت کارشناسان و مروجین خاک در استان‌های مختلف اجرا شده و این متخصصان در کنار کشاورزان، راهکارهای علمی برای بهبود حاصل‌خیزی و سلامت خاک ارائه خواهند کرد.

نیازی شهرکی افزود: فرسایش خاک عمدتاً ناشی از بارش‌های شدید در مناطق کوهستانی و سیلاب‌خیز است و توجه به این مسئله، یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است.