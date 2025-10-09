دیدار دادستان کل کشور با فرمانده یگان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر،دادستان کل کشور با سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد از تلاشهای ارزنده سازمان حفاظت محیط زیست و بویژه یگان حفاظت و محیط بانان در کشف جرائم محیط زیستی و سلاح های غیر مجاز، تشکر و قدردانی کرد.

سردار رستگار نیز در جهت تسریع روند پیگیری تخلفات محیط زیستی در فضای حقیقی و مجازی، خواستار صدور دستور و مساعدت ویژه در خصوص اختصاص قضات خاصِ پرونده های محیط زیست و همچنین برخوردِ اثر گذار در جامعه با تخلفات در بستر فضای مجازی و کنترل قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش شد.

در ادامه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از همکاری و مساعدت های معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و کنترل این بستر تشکر و قدردانی کرد.