به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از ساختمان پلیس راه خمین اظهار کرد: تعامل و همکاری بیش از ۲۵ پاسگاه و پرسنل راهداری، علیرغم محدودیت منابع، پیشرفت باکیفیت پروژههای راهسازی و کسب رضایت مردم را به همراه داشته است.
وی افزود: این پروژهها با استفاده از اعتبارات توازن شهرستان و منابع ملی در جریان اجرا هستند و هدف اصلی، ارتقای ایمنی و رفاه مردم و خدمت به نظام و انقلاب است.
بیات با اشاره به ارتقای سه محور مواصلاتی در استان مرکزی تصریح کرد: پیشرفت مستمر جادههای ارتباطی این استان، نیازمند همت، برنامهریزی دقیق و مسئولیتپذیری مدیران است.
پروژههای جدید محور گلدشت–آشیانه و خمین در مسیر اجرا و توسعه قرار دارند
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژههای جدید محور گلدشت–آشیانه و خمین در مسیر اجرا و توسعه قرار دارند و با پیگیری مسئولان استانی و کشوری، روند توسعه و ارتقای زیرساختهای راههای شهرستان با سرعت در حال پیشرفت است.
وی افزود: امنیت و آرامش استان مرکزی مرهون تلاشهای مستمر نیروهای خدوم انتظامی بوده و همه دستاوردهای حوزه امنیت نتیجه خون شهدا و همراهی مسئولان استانی است.
بیات تصریح کرد: سال گذشته قرارداد روکش ۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان منعقد شد که در پی استقرار مدیران محلی و پیگیریهای مستمر، این پروژهها با سرعت مناسبی در حال اجراست.
وی ادامه داد: محورهای خمین–محلات–دلیجان، خمین–الیگودرز، خمین–اراک و خمین–گلپایگان تاکنون بخشی از عملیات روکش خود را پشت سر گذاشتهاند و پیمانکاران موظف به ادامه فعالیت روزانه هستند.
بیات تاکید کرد: دو پروژه جدید در شهرستان خمین، شامل محورهای گلدشت–آشیانه و خمین، وارد مرحله مناقصه شده و پیمانکاران مشخص شدهاند و با تأمین اعتبارات، بهزودی آماده بهرهبرداری خواهند شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای راه و راهداری گفت: راههای مواصلاتی نه تنها عامل ارتقای امنیت و رفاه مردم هستند، بلکه محور توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان محسوب میشوند.
وی افزود: حمایت و پیگیری مستمر استاندار و مدیران کل استان زمینه رفع نقایص چندین ساله را فراهم کرده است.
بیات تصریح کرد: افتتاح پاسگاه جدید در خمین، نتیجه همکاری بین دستگاههای ملی و استانی است و نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای توسعه و خدمت به مردم شهرستان خمین است.
