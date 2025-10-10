  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۲

حمله گسترده روس‌ها به پایتخت اوکراین و قطع گسترده برق

منابع خبری از حمله گسترده روس‌ها به زیرساختهای انرژی اوکراین و قطع برق در مناطق گسترده‌ای از کی‌یف خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع اوکراینی از حمله گسترده روس‌ها به مراکز انرژی و آتش سوزی در کی یف پایتخت این کشور خبر دادند.

منابع نظامی اوکراینی از زخمی شدن هشت نفر در حملات گسترده روسها به یک ساختمان ۱۷ طبقه در منطقه پتشرسکی در حومه کی یف خبر دادند.

وزیر انرژی اوکراین نیز گفت: روس‌ها مراکز انرژی ما را هدف قرار دادند و تیم های ما در حال مهار اوضاع هستند.

همزمان سی ان ان به نقل از مقامات اوکراینی اعلام کرد که حمله روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین به قطع برق در مناطقی از کی یف منجر شده است.

