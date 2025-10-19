زمان بازگشت وینگر ایرانی النصر به میادین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال الوصل و النصر امارات در هفته ششم لیگ ادنوک روز گذشته (شنبه ۲۶ مهر) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود الوصل خاتمه یافت.
حمید الطایر رئیس هیئتمدیره باشگاه النصر در رابطه با این بازی اظهار داشت: باخت در دربی برای هواداران و برای خود ما واقعاً سخت بود. این نتیجه ادامه روندی است که طی سه سال گذشته ادامه داشته و النصر نتوانسته دربی را به سود خود تمام کند.
وی افزود: از روزی که مسئولیت را برعهده گرفتیم، میدانستیم که کار بزرگی پیش رو داریم. تاکنون حدود ۱۳ تا ۱۴ بازیکن جذب کردهایم و همچنان در مرحله ارزیابی و تقویت تیم از تمام جنبهها هستیم؛ چه از نظر فنی و چه در هماهنگی با سرمربی. همه اعضای تیم باید فرصت کافی برای ارزیابی داشته باشند.
الطایر با اشاره به شرایط جدول ردهبندی تصریح کرد: از فصل گذشته تاکنون النصر در جمع چهار تیم برتر لیگ قرار نگرفته و با شکست امروز، شرایط پیچیدهتر شده است. اگر اشتباه نکنم، آخرین باری که النصر بین چهار تیم بالای جدول بود، سال ۲۰۱۷ بود. بازگرداندن النصر به میان تیمهای بزرگ زمانبر است. برخی باشگاهها سالها برای جذب بازیکن و برنامهریزی تلاش کردهاند و ما نیز باید با کار گروهی و تلاش مضاعف، فاصله را از نظر بازیکن، کادر فنی و مدیریتی کاهش دهیم.»
رئیس هیئتمدیره باشگاه النصر در ادامه درباره مصدومان تیمش گفت: مصدومیت بخشی از فوتبال است. هنوز مهدی قایدی، کاپیتان و یکی از مهمترین بازیکنان تیم را در اختیار نداریم اما انشاالله طی دو هفته آینده بازخواهد گشت. همچنین لوکا، دیگر کاپیتان تیم نیز غایب است و امیدواریم برای دیدار بعدی آماده شود. با این حال، باید صفحه دربی را ببندیم و تمرکزمان را روی جام ریاست جمهوری بگذاریم که مسابقهای بسیار مهم و باارزش برای ماست.
وی درباره عملکرد سرمربی تیم عنوان کرد: از عملکرد دیچوویچ تا اینجا رضایت داریم. او با بازیکنانی که در اختیار دارد، عملکرد خوبی داشته است. البته باید توجه داشت تیم بنییاس در جام ریاست جمهوری با تیمی که در لیگ بازی میکند، تفاوتهایی دارد.
الطایر در خصوص نقلوانتقالات زمستانی نیز توضیح داد: برای نقلوانتقالات زمستانی هنوز زمان باقی است، اما قطعاً در این مقطع جذب بازیکن خواهیم داشت. در حال حاضر در حال ارزیابی نیازهای تیم هستیم تا مشخص شود در چه پستهایی باید تقویت شویم و چگونه میتوانیم تیم را بهتر کنیم.
