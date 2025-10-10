ماریا کورینا ماچادو برنده صلح نوبل شد؛ دست ترامپ کوتاه ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه «صلح» نوبل در سال ۲۰۲۵ میلادی شد.

کمیته نوبل واقع در اسلو پایتخت نروژ، روز جمعه ۱۰ اکتبر نام «ماریا کورینا ماچادو» از ونزوئلا را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد.

این خبر در حالی اعلام شد که در چند ماه اخیر، کمپین گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در جریان بود و حتی حمایت برخی کشورها را نیز جلب کرده بود تا نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امسال به عنوان برنده این جایزه معتبر جهانی اعلام شود.

برنده جایزه صلح نوبل کیست؟

ماریا کورینا ماچادو، متولد ۷ اکتبر ۱۹۶۷ در کاراکاس، مهندس صنعتی و سیاستمداری است که از سال ۲۰۰۲ با تأسیس یک سازمان غیردولتی به نام «سوماته» وارد عرصه سیاست شد.

او هدف از تأسیس این سازمان را نظارت بر انتخابات در ونزوئلا اعلام کرده است. ماچادو از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ نماینده مجلس ملی ونزوئلا بود و بعدها بنیانگذار حزب راست‌گرای «ونته ونزوئلا» (Vente Venezuela) گردید.

ماچادو در سال ۲۰۲۳ با کسب بیش از ۹۲ درصد آرا در انتخابات مقدماتی مخالفان، به عنوان نامزد اصلی اپوزیسیون برجسته شد، اما دادگاه عالی ونزوئلا او را تا سال ۲۰۳۰ از شرکت در انتخابات محروم کرد.

او خود را لیبرال توصیف می‌کند و دولت نیکلاس مادورو را «مافیای جنایی» می‌خواند، اما منتقدان، از جمله حامیان چپ‌گرا و تحلیل‌گران مستقل، او را به ارتباط با منافع سرمایه‌داری خارجی و نقش‌آفرینی در تشدید بحران اقتصادی ونزوئلا متهم می‌کنند.

انتقادها به اقدامات ماچادو در ونزوئلا عمیق و چندلایه است. او که از سال ۲۰۱۴ به دلیل سخنرانی جنجالی در سازمان کشورهای آمریکایی علیه دولت نیکلاس مادورو از مجلس اخراج شد، متهم است که با حمایت از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش علیه ونزوئلا، به تشدید رنج مردم دامن زده است.

این تحریم‌ها، که ماچادو علناً از آن‌ها دفاع کرده، منجر به کمبود دارو، افزایش تورم و مهاجرت میلیون‌ها ونزوئلایی شده و زندگی روزمره شهروندان عادی را ویران کرده است.