به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن توصیه همگان به تقوای الهی گفت: بندگان خدا، خود و شما را به تقوا سفارش میکنم، تقوایی که خالق هستی آن را تنها راه نجات انسان دانسته و ائمه معصومین علیهمالسلام نیز بارها بر آن تأکید فرمودهاند.
وی با اشاره به خطبه ۸۳ نهجالبلاغه، مشهور به خطبه «غُرا» از امیرالمؤمنین علیهالسلام گفت: حضرت میفرمایند وقتی از دنیا کوچ کردید، تازه حقیقتها بر شما روشن میشود و به غیب یقین حاصل میکنید. اما پیش از رسیدن به آن مرحله، باید در همین دنیا به یقین برسید؛ به قبر، قیامت، حساب و کتاب و بهشت و جهنم ایمان بیاورید، چرا که در آخرت دیگر فرصتی برای عمل و توبه نیست و درِ عمل فقط در این دنیاست.
خطیب جمعه سنقر با بیان اینکه «عمل صالح سرمایهای است که فقط در دنیا اندوخته میشود»، افزود: آنکه در دنیا کوتاهی کند، در آخرت پشیمان خواهد شد. خداوند در قرآن میفرماید همه چیز در عالم بر اساس حساب و کتاب است، نه شانس و بخت. گاهی برخی افراد بدیها را به بخت بد نسبت میدهند، در حالیکه هر سرنوشت برآمده از اعمال خود انسان است.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به ضرورت استغفار روزانه گفت: پیامبر اسلام(ص) فرمودند در شبانهروز هفتاد بار استغفار کنید تا گناهانتان بخشیده شود و مقدرات نیک برای آیندهتان رقم بخورد. خداوند از هر نقص و بدی منزه است و بدی از ذات او نشأت نمیگیرد؛ پس اگر مشکلی داریم باید به اعمال خود بنگریم.
وی با اشاره به تفسیر سوره اعلی افزود: خداوند متعال پاک و برتر از هر عیب است. نباید نام خدا را در کنار نام غیر او آورد یا برایش شریک قائل شد. برخی میگویند «اول خدا، دوم تو» در حالیکه این اشتباه است؛ خدا اول و آخر است. اگر انسان از هوای نفس پیروی کند، همان بت درونی است که باید آن را بشکند، زیرا فرعونهای درونی خطرناکتر از بتهای بیرونی هستند.
امام جمعه سنقر ادامه داد: خداوند همه چیز را بر پایه اندازه و نظم آفریده است. در آفرینش انسان هیچ نقصی نیست؛ چشم و گوش و اعضا در جای درست خود قرار گرفتهاند و این نشانه حسابگری و دقت الهی است. در عالم هم هیچ چیزی تصادفی نیست. حتی رحمت و هدایت خداوند نیز بر پایه نیت و عمل انسان استوار است.
وی در تفسیر آیات سوره اعلی گفت: همانگونه که گیاهان سبز روزی خشک میشوند، جوانی و شادابی نیز پایانپذیر است و باید از آن عبرت گرفت تا در مسیر رشد انسانی گام برداریم.
حجتالاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سیاسی جهان و رخدادهای اخیر در غزه و سرزمینهای اشغالی، تأکید کرد: مقاومت تنها راه نجات ملتهاست. رژیم صهیونیستی پس از هفتصد و سی روز جنگ و کشتار، در برابر مقاومت مردم غزه به زانو درآمد و ناچار به پذیرش آتشبس شد. این شکست، نشانه بیاعتباری نظام سلطه است.
وی گفت: اهداف رژیم صهیونیستی همچون خلع سلاح حماس، اشغال کامل غزه و آزادسازی اسیرانشان هیچکدام محقق نشد. اکنون این رژیم مجبور شده بیش از هزار و هفتصد اسیر فلسطینی را آزاد کند، در حالیکه حماس در سرزمین خود باقی مانده و ایستاده است. این یعنی پیروزی مقاومت.
خطیب جمعه سنقر با اشاره به فرمایش سید حسن نصرالله که «هیچ راهی جز مقاومت وجود ندارد» افزود: تجربه غزه ثابت کرد تنها با ایستادگی میتوان استکبار را به عقب راند. همانگونه که در جنگ احد مسلمانان هزینه دادند اما در نهایت پیروز شدند، ملت ایران نیز با ایمان و پایداری پیروز خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع «مکانیزم ماشه» و تحریمها گفت: دشمن با جنگ روانی تلاش دارد ملت ایران را دچار یأس کند. در حالیکه تحریمهای آمریکا بسیار سختتر از تحریمهای شورای امنیت بود و ملت ایران آنها را پشت سر گذاشت. اکنون نیز باید بدانیم که این فشارها بیش از آنکه اقتصادی باشد، روانی است و ما باید با تبیین درست واقعیتها، اجازه ندهیم دشمن بر ذهن مردم سلطه پیدا کند.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به تاریخچه فعالیتهای هستهای ایران اظهار کرد: پیش از انقلاب، آمریکاییها به ایران مواد غنیسازی با درصد بالا میدادند، اما پس از پیروزی انقلاب گفتند شما حق غنیسازی ندارید! این نشان میدهد قانون آنها قانون جنگل است و ما باید در برابر چنین ظلمی مقاومت کنیم.
وی تصریح کرد: ایرانِ پس از انقلاب همان ایرانِ پیش از انقلاب است از نظر منابع طبیعی، اما چون امروز مستقل و آزاد است، مورد دشمنی واقع میشود. تنها زبان قابل فهم برای استکبار، زبان قدرت است و ملت ایران با اقتدار در برابر آنان خواهد ایستاد.
امام جمعه سنقر در بخش پایانی خطبهها با اشاره به مسئولیتهای فرهنگی و تربیتی خانوادهها گفت: در تربیت نسل جوان، سه ضلع «مسجد، مدرسه و خانواده» باید در کنار هم باشند. اگر یکی از این اضلاع ضعیف شود، تربیت کامل نخواهد شد. پدر و مادر باید با فرزندان خود دوست باشند، تا سخنشان در دل آنها بنشیند.
وی همچنین از مردم خواست برای تکمیل ایزوبام مسجد جامع شهر که هزینهای بالغ بر ۲۴۸ میلیون تومان دارد، مشارکت کنند و گفت: اداره اوقاف ۲۰۰ میلیون تومان از این مبلغ را تقبل کرده و ۴۸ میلیون تومان باقی مانده است که امید است با کمک مردم نیکوکار تأمین شود.
امام جمعه سنقر در پایان خطبهها از درگاه خداوند خواستار عزت اسلام و مسلمین، توفیق خدمتگزاران نظام و طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری شد.
نظر شما