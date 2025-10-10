شاهرخی: شیطان بزرگ و رژیم اشغالگر صهیونیستی در جهان ذلیل و خوار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مناسبت روز جهانی استاندارد، اظهار داشت: در اسلام انجام کار باکیفیت، بدون نقص، مطابق با ضوابط و قواعد، رضایت و خشنودی خداوند را در پی دارد، اسلام ما را فراخوانده که کارمان باکیفیت باشد، محصولاتمان در تراز مطلوب باشد، تا سبب شود که تولید افزایش پیدا کند، اشتغال بیشتر شود، از همه کسانی که در این عرصه زحمت میکشند تشکر و قدردانی میکنم.
با پیوند اولیاومربیان آسیبهای اجتماعی از بین میرود
وی در ادامه با اشاره به مناسبت ۲۳ مهرماه، شهادت پنجمین شهید محراب، شهید آیتالله اشرفی اصفهانی در سال ۱۳۶۱ توسط منافقین تبهکار و روسیاه، عنوان کرد: ایشان هم سن امام راحل بود؛ ولی خودش را تابع امام میدانست، خدمات علمی، اجتماعی و فرهنگی این شهید وسیع و گسترده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبت ۲۴ مهرماه، هفته پیوند اولیاومربیان و هفته سلامت و بهداشت روان، گفت: اولیا بدانند که چون دانشآموزان ساعات زیادی در منزل هستند، اینچنین نباشد که تصور کنند فقط کارشان ثبتنام است، نیاز به ارتباط وسیع و محکم و تبادل نظر به مدیران و معلمان هست.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: با این پیوند است که آسیبهای اجتماعی بهکلی برطرف میشود، یا کاهش پیدا میکند، باید ما بهسلامت روان و بهداشت روان نوجوانان و جوانان توجه کنیم، هم تمام مؤسسات آموزشی و فرهنگی با کمک اولیاومربیان و هم همه دستگاههایی که میتوانند به آموزشوپرورش کمک کنند.
دولت جلوی گرانفروشی و احتکار را بگیرد
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیام پر معنا و محتوای مقام معظم رهبری به اجلاسیه نماز، گفت: ایشان فرمودند که ریشه همه رویدادهای ضدبشری و اتفاقات ناگواری که در جهان روی میدهد، غفلت از یاد خدا است، نماز است که یاد خدا را در دلها زنده میکند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: معلمان، پدران و مادران، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و... در التزام ظاهری و باطنی به نماز نقش مهمی دارند.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به مناسبت ۲۳ مهرماه، روز عصای سفید، گفت: انتظار میرود زمینههای مناسب را برای اشتغال، ازدواج، حضور در برنامههای دینی و فرهنگی و... روشندلان، فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: اگر کسانی در زمانی که یک ملت در حال دفاع از خودش هست، موانعی بر سر راه نیروهای مسلح ما قرار دهند و بهجای اینکه کمک کند، آن را تضعیف کند، چنین کسانی در نزد افکار عمومی و وجدان بیدار این ملت منفور و خائن هستند، گرانفروشان و محتکرانی که با گرانفروشی خود به مردم آسیب میزنند، اینها هم مثل همان دست منفور و خائن هستند، ملت چنین افرادی را نمیبخشد، مردم ما در وضعیتی نیستند که عدهای به دنبال سود اضافه باشند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گفت: البته این مشکل را در همه دولتها داشتهایم، از تولید، توزیع و تا فروش باید بهگونهای تنظیم شود که کسی نتواند گرانفروشی و احتکار کند، دولت اول از افزایش آنچه که در اختیار خودش هست، در امور خدماتی خودش جلوگیری کند، الان مصرف آب و برق برای طبقه متوسط به حد و اندازهای شده که سخت و رنجآور است.
ذلت و خواری شیطان بزرگ و رژیم اشغالگر صهیونیستی
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما یک دادگاه رسمی داریم که افراد را در آن محاکمه میکنند و یک افکار عمومی مردم و جامعه جهانی دارم، در طول ماهها و بهخصوص ماههای اخیر یک دادگاه تشکیل شد، آن هم به گستره پنج قاره جهان، محکمه آن هم دلهای هوشیار و بیدار مردم بود، این محکمه، دادگاه، بیداری و هوشیاری سبب شد شیطان بزرگ آتشبس را بپذیرد.
وی ادامه داد: این نفرت و انزجار به حدی رسید که اینها مجبور به پذیرش این امر شدند، آن روزی که صدای هیچ ملتی بلند نبود، افکار عمومی مردم دنیا در این حد و اندازه حساس نشده بود، این شما مردم ایران بودید، با روز قدس، با راهپیماییهای خشم و نفرت از این دو پلید عالم و حامیانش، نگذاشتید صدای ملت مظلوم فلسطین خاموش شود، هر هفته در چندین استان راهپیمایی کردید، با راهپیماییهای خشم و نصر و امروز بعد از نماز با راهپیمایی بشارت نصرت. درود خدا بر شما مردم و همه خانوادههای شهدا در دو دفاع مقدس، شهدای امنیت. شما اقدام و جهاد کردید، جهادی جمعی و فردی.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گفت: بعد از بیش از ۷۰۰ روز اینها به ذلت و خواری افتادند و قبول کردند از محدودههایی از غزه عقبنشینی کنند، ۲۰ اسیر اسرائیلی آزاد شود و در ازای آن دو هزار اسیر فلسطینی آزاد شود، این یعنی ذلت و خواری و موفقیت ملت ایران و بلندشدن پرچم شهدا، یعنی خون شهدای ما هدر نرفته است. جامعه جهانی این را فراموش نخواهد کرد و ملت ما فریب رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم جلاد اشغالگر را نخواهد خورد و میدانند که اینها قابلاعتماد نیستند و عهدشکن هستند.
نظر شما