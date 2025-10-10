امام جمعه سراوان: رسانه های غربی به دنبال تحریف واقعیت های غزه اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی قنبری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سراوان بیان کرد: نماز ستون دین و نشانه بندگی است. اگر نماز در جامعه‌ای برپا شود، بسیاری از فسادها و ناهنجاری‌ها از میان می‌رود. خانواده‌ها باید فرزندان خود را از کودکی بافرهنگ نماز و ارزش‌های دینی آشنا کنند، چرا که آینده جامعه به تربیت معنوی امروز ما گره‌خورده است.

امام جمعه موقت سراوان افزود: نمازجمعه کانون بصیرت و وحدت امت اسلامی است؛ جایی برای آگاهی، روشنگری و تقویت انسجام اجتماعی. حضور مردم در نمازجمعه، نمایش اقتدار امت اسلامی و شکست نقشه‌های دشمنان است.

وی به آتش‌بس اخیر میان گروه مقاومت حماس و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آتش‌بس اعلام‌شده میان مقاومت و رژیم اشغالگر، نباید موجب غفلت ملت‌های مسلمان شود. این اقدام بیش از آنکه نشانه صلح باشد، تاکتیکی سیاسی برای بازسازی چهره شکست‌خورده صهیونیست‌هاست.

حجت الاسلام قنبری تصریح کرد: دشمن تلاش دارد با پوشش رسانه‌ای و تبلیغات دروغین، شکست خود را پیروزی جلوه دهد و افکار عمومی را فریب دهد.

وی خاطر نشان کرد: ملت فلسطین در جنگ دوساله با ایستادگی مؤمنانه خود ثابت کرد که ایمان و مقاومت، از هر سلاحی نیرومندتر است. رژیم صهیونیستی با همه حمایت‌های آمریکا و اروپا، نه‌تنها نتوانست به اهداف خود برسد؛ بلکه امروز به منفورترین رژیم در جهان تبدیل شده است.

امام جمعه سراوان گفت: رسانه‌های غربی در تلاش‌اند با تحریف واقعیت‌ها، جنایات اسرائیل را کوچک و مقاومت را مقصر جلوه دهند، اما وجدان بیدار ملت‌های مسلمان این فریب را نمی‌پذیرد. همان‌طور که در جریان عملیات طوفان الاقصی دیدیم، این مقاومت بود که عزت جهان اسلام را احیا کرد و نقشه عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها را بر هم زد.

حجت‌الاسلام قنبری در ادامه با تأکید بر لزوم هوشیاری امت اسلامی گفت: قرآن کریم هشدار داده است که یهود و نصارا هرگز از مسلمانان راضی نخواهند شد مگر آنکه از مسیر حق منحرف شوند. امروز، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش با جنگ روانی و فشار اقتصادی می‌کوشند روحیه ملت‌های مسلمان را تضعیف کنند، اما ملت ایران بیدار است و این نقشه‌ها را نقش‌برآب خواهد کرد.

وی ادامه داد: دشمن از وحدت مسلمانان بیم دارد و می‌کوشد با تفرقه، جنگ‌های داخلی و اختلافات مذهبی، قدرت امت اسلامی را از بین ببرد.