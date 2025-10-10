امام جمعه موقت کرمانشاه: فروپاشی رژیم صهیونیستی نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی آلآقا امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه با دعوت همگان به تقوای الهی اظهار داشت: همه خواهران و برادران گرامی و خودم را به داشتن تقوای الهی دعوت میکنم.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) همواره خلوتی با خدای خود داشتند، افزود: شخصی به نام «هند بن ابیهاله» درباره پیامبر توصیفاتی بسیار زیبا داشته و در کتابهای معتبر از جمله مجمعالبیان مرحوم طبرسی و آثار علامه طباطبایی نیز این روایات نقل شده است. یکی از این توصیفات این است که «کان رسولالله یحب الخلوة بنفسه»؛ یعنی رسول خدا(ص) خلوت با خویش و با خدای خود را دوست میداشتند.
امام جمعه موقت کرمانشاه ادامه داد: خوشا به حال کسانی که در شبانهروز خلوتی با خدای خود دارند، حتی اگر تنها چند دقیقه باشد. انسان باید با خود بیندیشد که از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میرود؛ چقدر از عمر خود بهره برده و در ادامه چه خواهد کرد.
وی با اشاره به توصیههای علمای اخلاق و عرفان، اظهار کرد: پدر مرحوم آیتالله سیدعلی قاضی – که خود از شاگردان میرزای شیرازی و از بزرگان اخلاق بود – هنگام بازگشت به تبریز از استادش توصیهای خواست و مرحوم میرزای شیرازی به او فرمود: «در هر روز ساعتی را برای خلوت با خدا اختصاص بده.» این نصیحت چنان در او اثر گذاشت که سالها بعد گفت: آن سفارش سرتاسر زندگیام را فرا گرفت و شب و روزم شد مراقبه.
حجتالاسلام آلآقا همچنین با اشاره به توصیه مرحوم آیتالله حاج آقا مرتضی حائری و داستانی از عالمان نجف، گفت: یکی از اساتید بزرگ به طلبهای جوان توصیه کرده بود هر شب پیش از خواب چند دقیقهای با خود بیندیشد که روزش را چگونه گذرانده است؛ اگر گناهی کرده، تصمیم بگیرد تکرار نکند و اگر تا چهل شب چنین کند و دیگر گناهی نکند، بداند که مراقبهاش اثر کرده است.
وی افزود: پیامبر اسلام(ص) خلوت با خدا را دوست داشتند و ما نیز باید چنین کنیم. بسیاری از ما در شبانهروز حتی ده دقیقه را برای خلوت با خویشتن نداریم. باید بنشینیم و بیندیشیم که عمر گرانبهای خود را چگونه میگذرانیم. گاهی برای رسیدن به کمال، انجام ندادن برخی کارها ضروری است. بیایید هر روز چند دقیقهای را به خلوت با خود و با خدا اختصاص دهیم تا به سیره پیامبر عمل کرده باشیم.
شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی ثابت کرد که محراب، سنگر مبارزه با شیطان بزرگ است
امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب، حضرت آیتالله اشرفی اصفهانی اظهار کرد: آن بزرگوار پیش از آنکه یک مجتهد و عالم باشد، عارفی واصِل و بنده مخلص خدا بود که عمر خود را صرف هدایت جامعه و خدمت به مردم کرد. شهادت او در محراب نماز ثابت کرد که محراب، سنگر مبارزه با شیطان بزرگ است.
وی همچنین ضمن گرامیداشت روز جهانی پارالمپیک گفت: ورزشکاران پارالمپیکی، قهرمانان عرصه اراده و امید هستند که نشان دادند محدودیت جسمی هرگز به معنای محدودیت اراده نیست. آنان پیامآور امید و نشاط برای جامعهاند و مایه افتخار کشورمان محسوب میشوند.
حجتالاسلام آلآقا در ادامه با اشاره به روز بزرگداشت حافظ افزود: حافظ نماد پیوند عشق الهی، عرفان و ادبیات اصیل فارسی است و این روز یادآور اهمیت پاسداشت فرهنگ و ادب فارسی و ترویج کتابخوانی است.
وی همچنین با بیان اینکه در آستانه هفته پیوند اولیا و مربیان هستیم، تأکید کرد: خانواده و مدرسه دو رکن مهم در تربیت نسل آینده هستند. تربیت صحیح تنها با همکاری و همدلی خانه و مدرسه تحقق مییابد و این ارتباط نباید به جلسات اولیا و مربیان محدود شود، بلکه باید تعامل مستمر و همیشگی برقرار باشد.
رژیم صهیونیستی از رسیدن به اهداف خود ناتوان است
امام جمعه موقت کرمانشاه در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به سالگرد حماسه هفتم اکتبر و طوفان الاقصی گفت: از همان فردای هفتم اکتبر، صهیونیستها سه هدف عمده را برای جنگ با حماس اعلام کردند؛ کوچ اجباری مردم غزه، نابودی کامل حماس و آزادی اسرای خود. اما امروز که دو سال و سه روز از آن واقعه گذشته، با وجود حمایت همهجانبه آمریکا و غرب، رژیم صهیونیستی به هیچیک از اهداف خود نرسیده است.
وی تأکید کرد: غزه مقاوم دهها هزار شهید داده اما همچنان ایستاده است. اسرائیل میخواست با بمباران و زور اسرا را آزاد کند، اما اکنون مجبور شده برای آزادی آنان پای میز مذاکره بنشیند. این آتشبس گرچه موقتی است و شاید شکسته شود، اما نشان داد اسرائیل از رسیدن به اهداف خود ناتوان است.
وی تصریح کرد: امروز نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی به اوج رسیده و فروپاشی این رژیم جعلی نزدیک است. به برکت مقاومت مردم غزه و محور مقاومت، به زودی انشاءالله شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.
امام جمعه موقت کرمانشاه با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی «بشارت نصر» پس از نماز جمعه، گفت: با شرکت در این راهپیمایی بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم غزه اعلام خواهیم کرد.
وی در پایان از مجاهدت سربازان گمنام امام زمان(عج) در مبارزه با فساد مالی و پولشویی در استان کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: خدایا به حق امام زمان(عج) فرج آن حضرت را نزدیک بفرما، رهبر عزیزمان را تا ظهورش حفظ کن، دشمنان اسلام را به خودشان مشغول ساز، محور مقاومت را در سراسر جهان بر دشمنان پیروز بفرما و بر ما توفیق انس با خود و خودسازی عطا فرما.
نظر شما