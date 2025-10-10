به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه، شهر مقدس قم صحنه نمایش همبستگی و خشم انقلابی علیه رژیم‌صهیونیستی بود.



در حالی‌که مصلای قدس مملو از نمازگزارانی شده بود که نماز عبادی‌سیاسی جمعه را به امامت آیت‌الله حسینی بوشهری اقامه کرده بودند، صفوف فشرده مؤمنان آرام‌آرام از مصلا به سمت میدان جانبازان محل آغاز راهپیمایی حرکت کردند.



فضای اطراف میدان جانبازان و فلسطین آکنده از شعارهای کوبنده «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» بود و پرچم‌های ایران، فلسطین و حزب الله لبنان در دستان مردم به اهتزاز درآمده بود.



حضور پررنگ اقشار مختلف مردم از روحانیون و طلاب حوزه علمیه تا خانواده‌های شهدا، دانشجویان، بازاریان و زنان و دختران، جلوه‌ای باشکوه از وحدت امت اسلامی را در قم رقم زده بود.



دست‌نوشته‌هایی با مضامین «فلسطین تنها نیست» و «القدس لنا» در دستان راهپیمایان، پیام روشنی از استمرار آرمان‌های مقاومت را به تصویر می‌کشید.



نوجوانان و جوانان با شور و هیجان انقلابی شعار می‌دادند و در کنار بزرگان خود گام به گام پیش می‌رفتند تا فریاد مظلومیت مردم غزه را به گوش جهانیان برسانند.



از ابتدای مسیر راهپیمایی تا چهارراه شهدا، مردم با نظم و انسجام کامل حرکت کردند و صدای هم‌نوایی شعارها و طنین تکبیرها در فضای شهر می‌پیچید و اهتزاز پرچم‌های مقاومت تصویری زنده از استمرار خط جهاد و مقاومت در برابر اشغالگری را تداعی می‌کرد.



در این راهپیمایی، چهره‌های شاخص حوزه علمیه قم و مسئولان استانی نیز در کنار مردم حضور داشتند.



روحانیون دوشادوش مردم حرکت می‌کردند و با شعارهایی هم‌صدا با دیگر اقشار، حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین ابراز می‌کردند.



در میانه جمعیت، زنان انقلابی حضوری چشمگیر داشتند و همراه با فرزندان خود، فریاد «لبیک یا قدس» سر می‌دادند و نشان دادند که مسئله فلسطین، موضوعی سیاسی صرف نیست بلکه ریشه در ایمان و باورهای عمیق امت اسلامی دارد.



بسیاری از شرکت‌کنندگان با تلفن‌های همراه خود صحنه‌های حضور حماسی مردم را ضبط می‌کردند تا پیام مقاومت و بیداری ملت ایران را به دیگر نقاط جهان منتقل کنند.



راهپیمایی بشارت نصر تنها یک گردهمایی مردمی نبود؛ بلکه تبلور عزم ملی برای مقابله با استکبار و همدلی با ملتی است که سال‌ها زیر آوار جنایت و محاصره صهیونیستی ایستاده است.



در خلال این راهپیمایی مردم قم با سر دادن شعارهایی نسبت به توجه مسئولان به موضوع حجاب و عفاف و مسائل فرهنگی تاکید کردند.



مردم انقلابی قم ضمن تبریک پیروزی ملت غزه برابر رژیم صهیونیستی و گرامیداشت شهدای مقاومت غزه طی دو سال اخیر بر ادامه مسیر ایستادگی،جهاد و شهادت تاکید کردند.



راهپیمایان قمی از مجامع بین المللی و سران کشورهای اسلامی که در موضوع آتش بس جنگ غزه نقش آفرین بودند درخواست کردند تا در اجرای مفاد آتش بس و عدم تکرار تجاوز صهیونیست ها نظارت لازم را داشته باشند.



مردم شهید پرور قم همچنین به آحاد جامعه اسلامی به خصوص مسئولان کشور ضمن تأکید بر حل مسائل اقتصادی و معیشتی درخواست کردند تا پیروی از ولی فقیه و منویات رهبر معظم انقلاب را به عنوان راهبردی اساسی مد نظر خود قرار دهند و به مذاکره با آمریکا دلخوش نباشند.



قم در این روز، بار دیگر ثابت کرد که همچنان در صف مقدم دفاع از آرمان‌های اسلام و مقاومت قرار دارد و از فلسطین به‌عنوان پاره‌تن امت اسلامی تا آخرین نفس حمایت خواهد کرد.



راهپیمایان در پایان با حضور در میدان شهدا، با قرائت بیانیه پایانی و دعا برای پیروزی ملت فلسطین، راهپیمایی خود را به پایان رساندند.