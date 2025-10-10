به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و چهارمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با نمایش فیلم‌تئاتر «دریای عمیق آبی» به کارگردانی مشترک کری کرکنل و متیو اموس (از بسته تراژدی‌های مدرن روان‌شناختی) با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

پس از نمایش فیلم‌تئاتر «دریای عمیق آبی» (۲۰۱۹) نشست نقد و بررسی آن با حضور مجید کیانیان، منتقد تئاتر و آرام محضری، روانشناس و نویسنده برگزار می‌شود.

«دریای آبی عمیق» قصه همسر یک قاضی بریتانیایی در دام عشق سوزان یک خلبان نیروی هوایی را روایت می‌کند که عواقب ناخوشایندی برایش به دنبال دارد. این نمایش برای اولین بار در ۶ مارس ۱۹۵۲ در لندن به کارگردانی فریث بانبری اجرا شد.

فیلم‌تئاتر «دریا آبی عمیق» با بازی هلن مک‌کروری در نقش هستر، فیلمبرداری شد و در ۱ سپتامبر ۲۰۱۶ به‌عنوان بخشی از National Theatre Live در سینماهای سراسر جهان به‌طور زنده نمایش داده شد.

فیلم‌تئاتر «دریای آبی عمیق» چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.