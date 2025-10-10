واژگونی پراید در محور سقز ـ صاحب چهار مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اورژانس مرکز پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عصر جمعه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: ظهر امروز حادثه واژگونی خودروی پراید به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
بابک هدایی افزود: به دنبال این گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاههای اورژانس شهرستان سقز به همراه یک تیم امدادی از جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی خاطر نشان کرد: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از ارائه اقدامات اولیه درمانی در محل، چهار مصدوم حادثه را با استفاده از دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک خودروی امدادی هلال احمر به بیمارستان شفا سقز منتقل کردند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان ضمن اعلام این خبر، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز و توجه به خستگی و خوابآلودگی هنگام رانندگی، از بروز حوادث ناگوار مشابه جلوگیری کنند.
