سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایتهای استاندار کرمانشاه از توسعه بخش کشاورزی اظهار داشت: با هماهنگیهای انجامشده و پیگیریهای مجدانه دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، زمینه سرمایهگذاری وزارت دفاع در بخش کشاورزی استان فراهم شده و تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ شده است.
وی افزود: ایجاد حدود ۱۵۰۰ هکتار باغ مدرن در غرب استان، توسعه مجتمعهای کشت و صنعت در کنار باغات مدرن، احداث کارخانه قند در مناطق گرمسیری غرب استان و سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی در توسعه کارخانه قند اسلامآباد غرب از جمله پروژههایی است که با تلاشهای استاندار و مدیران اقتصادی استان در بخش کشاورزی به تصویب رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر رفع موانع اداری برای جذب سرمایهگذاران گفت: سازمان جهاد کشاورزی با صدور مجوزهای بینام و حذف بروکراسیهای زائد، مسیر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را هموار کرده و از تمامی سرمایهگذاران بخش خصوصی دعوت میکند تا از فرصت ایجادشده که با حمایتهای ویژه مقام ارشد استان همراه است، نهایت بهرهبرداری را داشته باشند.
کریمی یادآور شد: این تصمیمگیریها در نشست مشترک استاندار کرمانشاه با مسئولان وزارت دفاع و مدیران هلدینگهای اقتصادی وابسته اتخاذ شد؛ نشستی که با حضور استاندار کرمانشاه، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، رئیس هیئتمدیره هلدینگ غدیر، عضو هیئتمدیره هلدینگ معدن، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران اقتصادی استان برگزار گردید.
وی در پایان گفت: در این جلسه، ظرفیتهای اقتصادی استان بهویژه در بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه مورد توجه قرار گرفت و توافقاتی برای ورود هلدینگهای وابسته به وزارت دفاع به پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در استان نهایی شد.
