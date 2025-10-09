به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، بعد از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به بخش کوزران و نشست شورای اداری این بخش، ضمن قدردانی از استقبال گرم مردم، بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم تأکید کرد و گفت: دیدار چهرهبهچهره با مردم از ساعتها جلسه اداری ارزشمندتر است و باید این ارتباط تقویت شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند بخش کوزران اظهار کرد: این منطقه از طبیعت زیبا، منابع آبی قابل توجه، خاک حاصلخیز و تنوع قومی کمنظیری برخوردار است. همزیستی برادرانه اهل سنت، اهل حق و اهل تشیع در کوزران، نمونهای درخشان از وحدت اسلامی و انسجام اجتماعی است که باید پاس داشته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دشت کوزران دارای ذخایر آبی مناسبی است اما در سالهای اخیر با افت ۱۸ متری سطح آب مخزن مواجه بوده است، گفت: برداشتهای غیرمجاز آب و توسعه کشتهای پرآببر از عوامل اصلی این کاهش هستند و باید مدیریت منابع آبی در دستور کار جدی قرار گیرد.
حبیبی تصریح کرد: ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است و اگر تنها ۱۰ درصد صرفهجویی در این حوزه صورت گیرد، بخش عمدهای از بحران آب برطرف خواهد شد. اولویت اصلی استان تأمین آب شرب پایدار برای مردم است و کشاورزان باید با تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمآب، در حفظ این سرمایه حیاتی سهیم باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر توسعه زیرساختهای ارتباطی و حملونقل، اظهار داشت: محور سراب نیلوفر – کوزران در اولویت اعتبارات استان قرار گرفته و عملیات بهسازی آن با هدف افزایش ایمنی و روانسازی تردد تسریع خواهد شد. همچنین مسیر کوزران تا روانسر بهزودی روکش آسفالت جدید دریافت میکند.
استاندار کرمانشاه در ادامه سراب قرهدانه را یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری استان دانست و گفت: این منطقه میتواند با همکاری بخش خصوصی و نهادهای متولی، به قطب گردشگری، کشاورزی و اشتغال پایدار تبدیل شود و دولت آماده حمایت از سرمایهگذاران در این عرصه است.
وی با تقدیر از فعالیت مرکز نیکوکاری امام علی(ع) در حوزه فرشبافی و قالیبافی، افزود: توسعه چنین مراکزی میتواند فرصت اشتغال ارزشمندی برای بانوان، بهویژه زنان سرپرست خانوار فراهم کند و به توانمندسازی اقتصادی خانوادهها بینجامد.
حبیبی از اختصاص اعتبارات لازم برای تکمیل کتابخانه کوزران خبر داد و گفت: کتابخانه این بخش بهزودی به بهرهبرداری میرسد و بهعنوان پایگاهی فرهنگی برای جوانان منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
استاندار کرمانشاه همچنین بر اختصاص شهرک صنعتی کوزران به صنایع تبدیلی کشاورزی تأکید کرد و افزود: با راهاندازی این شهرک، ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، ارزش افزوده محصولات کشاورزی منطقه نیز افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به مطالبات کشاورزان درباره پرداخت بهای گندم گفت: خوشبختانه امسال مطالبات گندمکاران در سریعترین زمان ممکن پرداخت شد و وضعیت تسویه حسابها در استان رضایتبخش است.
استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: عمران و آبادانی کوزران به عزم و همکاری همگانی نیاز دارد و دولت به تنهایی قادر به تحقق توسعه نیست. مردم با مشارکت و همراهی با مدیران، میتوانند آیندهای روشن برای این منطقه رقم بزنند.
