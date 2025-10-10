به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، صبح جمعه در نشست مشترک مدیران اقتصادی استان با مسئولان وزارت دفاع و هلدینگهای بزرگ اقتصادی وابسته به آن، بر ضرورت حضور فعال نهادهای اقتصادی ملی در توسعه استان تأکید کرد.
این نشست با حضور امیر سعید صادقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، امیر دکتر رفیع، رئیس هیئتمدیره هلدینگ غدیر، مهندس ابراهیمی، عضو هیئتمدیره هلدینگ معدن، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران اجرایی استان برگزار شد.
استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به نقش مهم وزارت دفاع در توسعه اقتصادی کشور گفت: حضور مسئولان عالیرتبه این وزارتخانه و مجموعههای اقتصادی وابسته به آن در کرمانشاه، نویدبخش تحولات بزرگ در صنعت قند، صنایع تبدیلی و دیگر بخشهای تولیدی استان است و بیتردید منشاء خیر و برکت برای مردم خواهد بود.
وی با تقدیر از تلاشهای مجموعه وزارت دفاع در حوزههای دفاعی، خدماترسانی و اقتصادی، افزود: این همکاریها نشان از نگاه جامع وزارت دفاع به توسعه متوازن کشور دارد و کرمانشاه نیز آماده است تا در این مسیر نقشی فعال ایفا کند.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای متعدد استان گفت: کرمانشاه با برخورداری از منابع غنی در بخشهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری، گاز و پتروشیمی، بستری مناسب برای سرمایهگذاری است. هرچند گامهای خوبی در سالهای اخیر برداشته شده، اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با اتکا به همکاری مجموعههای بزرگ اقتصادی، مسیر توسعه را تسریع کنیم.
وی از راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان خبر داد و توضیح داد: در این مرکز، تمامی مدیران دستگاههای اقتصادی حضور دارند تا مسیر سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و مجموعههای ملی تسهیل شود. بخشی از طرحهای مصوب سفر ریاستجمهوری نیز از طریق این مرکز پیگیری میشود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی استان گفت: کرمانشاه آماده همکاری در زمینه صنایع تبدیلی، کشت و صنعت، فرآوری محصولات کشاورزی و احداث گلخانههاست. با توجه به مجاورت با مرز عراق، امکان صادرات گسترده محصولات نیز وجود دارد.
وی افزود: استان کرمانشاه رتبه نخست تولید نخود در کشور را دارد. در این حوزه نیازمند ورود مجموعههای دانشبنیان و سرمایهگذاران بزرگ هستیم تا با فرآوری این محصول استراتژیک، ارزش افزوده بالایی ایجاد شود. همچنین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اراضی مناسبی تا هزار هکتار شناسایی شده که آماده سرمایهگذاری است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه برتر استان در آبزیپروری گفت: کرمانشاه بین استانهای غیرساحلی کشور رتبه نخست را دارد و ظرفیت افزایش تولید تا ۵۰ هزار تن در سال فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در استان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ شرکت دانشبنیان و فناور فعال هستند که میتوانند بازوی علمی و فنی پروژههای بزرگ اقتصادی باشند. با پیوند میان دانش و صنعت، جهش اقتصادی استان در دسترس است.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: از همه مدیران وزارت دفاع، هلدینگهای اقتصادی و بخش خصوصی دعوت میکنیم با نگاه توسعهای در کرمانشاه حضور پررنگتری داشته باشند. مطمئن هستیم این حضور، بهویژه در حوزههای صنعتی، کشاورزی و فناورانه، خیر و برکت فراوانی برای مردم استان به همراه خواهد داشت.
