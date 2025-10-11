فعالیت حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری با ۳ رشته جدید

فروزان شاهقلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای سال تحصیلی جاری سه مدرسه محدثه بازفت، فاطمة الزهرا (س) بن و لردگان اقدام به فراخوان پذیرش طلاب مقطع سیکل داشتند، اظهار کرد: تعداد طلاب در بن به حد نصاب نرسید و افراد پذیرش شده جذب دبیرستان معارف اسلامی شدند، اما در مدارس بازفت و الزهرا (س) لردگان کلاسها دایر شده و این طلاب پذیرش شده در مقطع عمومی مشغول تحصیل هستند.
معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امسال ۲ مرحله جذب طلاب داشتیم، ادامه داد: مرحله اصلی در خردادماه با برگزاری آزمون و مرحله تکمیل ظرفیت در شهریورماه برگزار شد که خوشبختانه ظرفیت مدارس تکمیل شد و پذیرش مطلوب بود.
شاهقلی از جذب ۱۳۵ طلبه جدیدالورود مقطع دیپلم در مدارس علمیه خواهران خبر داد و بیان کرد: به این آمار باید طلاب جدید سطح سه و چهار را نیز به محض ثبت کد، اضافه کنیم تا آمار جدیدالورودیها واقعی شود.
استقبال طلاب از رشتههای جدید سطح سه و چهار
وی با اشاره به افزوده شدن یک رشته جدید سطح سه برای اولین بار در استان، افزود: امسال رشته «مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی» در سطح سه حوزه دایر شده که با استقبال بسیار خوب طلاب مواجه شد و قبولیهای نهایی خوبی داشتیم که ۳۲ نفر پذیرش و در ۲ کلاس در مدرسه تخصصی معصومیه (س) شهرکرد سازماندهی شدند.
شاهقلی همچنین از افزوده شدن ۲ رشته علوم و معارف قرآن و فقه خانواده در سطح چهار حوزه علمیه خواهران استان خبر داد و گفت: این رشتهها نیز با استقبال بالایی مواجه شد و باتوجه به سقف مجاز کلاسهای سطح چهار حوزه، با ۱۰ طلبه دایر شده است.
وی با تصریح اینکه در حال حاضر چهار رشته در سطح سه و ۲ رشته در سطح چهار دایر است، اضافه کرد: رشتههای تفسیر، فقه و اصول و اخلاق در سطح سه از دیگر رشتههای فعال حوزه علمیه خواهران استان از سالهای قبل است.
معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: همه مدارس با برپایی مراسم افتتاحیه، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند و انتخاب واحد نیز به اتمام رسیده و واحدهای درسی تکمیل شده و کلاسها دایر است.
فعالیت ۷۵ مدرس بانو در ۹ مدرسه علمیه خواهران استان
شاهقلی در خصوص اساتید همکار با حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری از فعالیت قریب به ۷۵ استاد خانم خبر داد و تصریح کرد: همه اساتید حوزه بومی استان هستند بهجز یکی از اساتید فقه خانواده که از محضر استاد غیربومی بهصورت برخط استفاده میشود.
این مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بالغ بر ۷۰۰ طلبه در ۹ مدرسه علمیه استان شامل ۸ مدرسه سطح ۲ و یک مدرسه سطح سه و چهار مشغول تحصیل هستند.
شاهقلی با بیان اینکه آئیننامههای آموزشی مدارس علمیه استان بهروزرسانی شده است، افزود: همچنین جلسات برنامهریزی و هماهنگی با اساتید هر مدرسه برگزار و نکات و مطالب لازم بیان شده است.
وی ادامه داد: طرحی نیز با هدف ارزیابی و توانمندسازی کادر آموزشی مدارس از سوی مرکز پیشبینی شده و آزمونهای آئیننامه هر مقطع برگزار خواهد شد تا سطح کارکنان کادر آموزشی مورد سنجش قرار گیرد و تسلط لازم را بر آئیننامه داشته باشند.
شاهقلی در پایان گفت: در راستای ارتقای سطح علمی طلاب، برپایی اعتکافهای علمی و مباحثه دروس در مدارس خاصه در ایام امتحانات، طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی، علمی و پژوهشی و ثبت در سامانه مبنا و سایر برنامههای فوقالعاده، کارگاههای آموزشی و … در طول سال برنامهریزی و اجرا میشود.
