احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مهر برازجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سیاسی نژاد صبح شنبه در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور خانه‌سازی ایران از بیمارستان مهر برازجان گفت: با دستور ویژه دکتر سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و به منظور توسعه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی شهرستان دشتستان ،مراحل روند احداث بیمارستان مهر با زیربنای ۱۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع و در ۴ بخش بستری ۱۶ تخته در دستور کار قرار گرفت.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه بیمارستان ۶۴ تختخوابی مهر برازجان در فضای فعلی بیمارستان احداث خواهد شد گفت: احداث این پروژه با حضور کارشناسان شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران و انجام مطالعات پروژه وارد مرحله اجرا شده و بزودی شاهد مرحله طراحی پروژه خواهیم بود.

وی اظهار کرد: با فضای فعلی بیمارستان امکان ارائه خدمت بیشتر میسر نیست و قطعا با احداث این بیمارستان ظرفیت خدمت رسانی به مراجعین به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد.