پروژه توسعه بیمارستان عسلویه کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سیاسی نژاد صبح شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه گفت:گام نخست احداث پروژه توسعه بیمارستان عسلویه با حضور مهندسان مشاور شرکت خانه سازی ایران و مطالعات فاز صفر انجام شد.

وی با اشاره به توسعه هشت هزار متر مربعی بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه گفت:یکی از برنامه های محوری و اولویت های درمان تامین اجتماعی استان توسعه بیمارستان عسلویه بود که پس از بازدید قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از این بیمارستان و متعاقبا دستور مدیر عامل سازمان، این پروژه وارد مرحله اجرا شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: تسریع درعملیات احداث این پروژه با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم بزودی و پس از انجام فاز مطالعاتی و مراحل طراحی و تعیین پیمانکار شاهد آغاز احداث پروژه باشیم.