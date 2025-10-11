به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهی به دستاوردهای سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران که طی دوره ششم مدیریت شهری و در حوزه مدیریت دارایی ابنیه فنی بزرگراهی به ثمر نشسته است، نشان می‌دهد نه تنها تمام ۲۷ تقاطع باقی‌مانده از مجموع ۶۶ تقاطع آسیب‌پذیر شهر تهران صاحب طرح‌های مقاوم‌سازی لرزه‌ای خواهند شد بلکه برای ۳۳ دستگاه پل سواره رو نیز طرح‌های تعمیرات تخصصی طراحی و تدوین شده است. استقرار نظام تعمیر و نگهداشت و تدوین سامانه ارزیابی و برنامه‌ریزی پل‌های شهر تهران از دیگر دستاوردهای مهم همین بازه زمانی به شمار می‌آید.

جزئیات اقدامات فوق که سایر ابنیه فنی همچون دیوارهای حائل بزرگراهی را نیز در برگرفته است در اطلاع‌نگاشت زیر قابل مشاهده است. با این توضیح که هدف از انجام تعمیرات تخصصی پل‌ها برطرف ساختن آسیب‌ها و خرابی‌های موجود در اجزای مختلف این سازه‌هاست در حالی که پروژه‌های مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای بر افزایش مقاومت سازه برابر بارهای ناشی از زمین لرزه، نسبت به وضعیت طراحی اولیه متمرکز است؛ چنین پروژه‌هایی عمدتا در نتیجه الزامات آیین‌نامه‌ای جدید تعریف می‌شوند.