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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم

مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم از مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده باغ شادی در استان یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد، این آتش سوزی در عرصه ای به وسعت یک هزار متر مربع از محدوده حاشیه خارجی سایت ۷۰ هکتاری فنس گوزن زرد منطقه حفاظت شده باغ شادی رخ داده بود.

در نهایت با اقدام به موقع و تلاش ماموران منطقه حفاظتی، منابع طبیعی و نیروهای مردمی، آتش کنترل و پیشروی آن مهار شد.

بنابراین گزارش، متاسفانه در این آتش سوزی، تعداد ۵۰ اصله تنگرس، تعداد ۳۰ بوته افرا و ۲ اصله ارژن به طور کامل از بین رفته است.

تقویت امکانات اطفاء حریق در تنها جنگل بکر و طبیعی استان از ضروریات است.

کد مطلب 4096488

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