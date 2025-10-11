  1. استانها
  2. قم
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه نیروگاه قم از چرخه آلودگی خارج شد

۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه نیروگاه قم از چرخه آلودگی خارج شد

قم - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قم گفت: با نظارت کارشناسان محیط زیست، ۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه حاصل از لایروبی مخازن گازوییل نیروگاه سیکل ترکیبی قم از چرخه آلودگی خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان‌نصیری اظهار کرد: در راستای اجرای تعهدات زیست‌محیطی و ارتقای سطح ایمنی فعالیت‌های صنعتی، نیروگاه سیکل ترکیبی قم اقدام به لایروبی مخازن سوخت گازوییل و انتقال بیش از ۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه حاصل از آن به سایت مجاز پسماندهای ویژه کرد.

وی افزود: این پسماندها به دلیل بار آلودگی بالا و ترکیبات خطرناک، در صورت دفع یا نگهداری غیراصولی می‌توانند موجب تخریب خاک، آلودگی منابع آب و انتشار ترکیبات زیان‌آور در محیط شوند، ازاین‌رو مدیریت ایمن و اصولی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: انتقال ایمن پسماندهای ویژه به مراکز دارای مجوز، اقدامی مؤثر در کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و حفاظت از سلامت مردم و اکوسیستم طبیعی استان است.

دهقان‌نصیری خاطرنشان کرد: پایش و کنترل فعالیت‌های زیست‌محیطی واحدهای صنعتی بزرگ قم به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد تا از رعایت کامل استانداردها و ضوابط قانونی اطمینان حاصل شود.

وی با تأکید بر نقش همکاری صنایع در تحقق توسعه پایدار گفت: تعامل واحدهای تولیدی با اداره‌کل حفاظت محیط زیست و رعایت اصول مدیریت پسماند، نقش بسزایی در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

کد خبر 6618455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها