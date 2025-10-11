۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه نیروگاه قم از چرخه آلودگی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقاننصیری اظهار کرد: در راستای اجرای تعهدات زیستمحیطی و ارتقای سطح ایمنی فعالیتهای صنعتی، نیروگاه سیکل ترکیبی قم اقدام به لایروبی مخازن سوخت گازوییل و انتقال بیش از ۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه حاصل از آن به سایت مجاز پسماندهای ویژه کرد.
وی افزود: این پسماندها به دلیل بار آلودگی بالا و ترکیبات خطرناک، در صورت دفع یا نگهداری غیراصولی میتوانند موجب تخریب خاک، آلودگی منابع آب و انتشار ترکیبات زیانآور در محیط شوند، ازاینرو مدیریت ایمن و اصولی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: انتقال ایمن پسماندهای ویژه به مراکز دارای مجوز، اقدامی مؤثر در کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و حفاظت از سلامت مردم و اکوسیستم طبیعی استان است.
دهقاننصیری خاطرنشان کرد: پایش و کنترل فعالیتهای زیستمحیطی واحدهای صنعتی بزرگ قم بهصورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد تا از رعایت کامل استانداردها و ضوابط قانونی اطمینان حاصل شود.
وی با تأکید بر نقش همکاری صنایع در تحقق توسعه پایدار گفت: تعامل واحدهای تولیدی با ادارهکل حفاظت محیط زیست و رعایت اصول مدیریت پسماند، نقش بسزایی در کاهش مخاطرات زیستمحیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
