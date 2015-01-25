تقدیر رئیس ستاد اقامه نماز از سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ارزیابی هیئت داوران ستاد اقامه نماز کشور، سازمان تبلیغات اسلامی برای سومین مرتبه در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز شایسته تقدیر شناخته شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اهدا لوحی از سازمان تبلیغات اسلامی تقدیر کرد.

دراین تقدیرنامه آمده است: نماززیباترین نماد بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند متعال و بالاترین ذکرالهی و بهترین محل برای ارتباط دائمی با خداوند تبارک تعالی است. بدون توسل به نمازو تعقل در رمز و راز این آیین تابناک الهی و ریسمان محکم و گسست‌ناپذیر یاد خدا، نمی‌توان از آلودگی‌های وابستگی و دلبستگی‌های فانی رها شد و راهی به سوی نجات و رستگاری در دو جهان گشود.ستاد اقامه نماز کشور در راستای مأموریت ذاتی خود که برگرفته از اسناد بالا دستی نماز و در رأس آن پیام‎های مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» به اجلاس‌های سراسری نماز می‌باشد، با تشکیل هیأت‌های ارزیابی و داوری در سطح مرکز و استان‌ها براساس شاخص‌های نظام جامع برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی مصوب هیأت امنای ستاد اقامه نماز، عملکرد هریک از دستگاه‌های اجرایی را در زمینه ترویج و فرهنگ اقامه نماز مورد ارزیابی قرار داده‌است که بر این اساس عملکرد سال۱۳۹۲ سازمان تبلیغات اسلامی از حیث کسب امتیاز لازم در عملکرد واحدهای استانی شایسته تقدیر ارزیابی می‌شود.

اینجانب ازهمه مسئولان و دست‌اندرکاران امر نماز در آن دستگاه تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم تلاش‌های به‌عمل آمده مرضی خداوند متعال قرار گیرد.

محسن قرائتی

رئیس ستاد اقامه نماز کشور