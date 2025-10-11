  1. فرهنگ و ادب
زندگینامه سرپرست دایره المعارف فارسی کتاب شد

انتشارات سوره مهر، کتاب «غلامحسین مصاحب» به قلم صادق حجتی را که چهل ‌و دومین اثر از مجموعه «شخصیت‌های مانا» است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات سوره مهر، کتاب «غلامحسین مصاحب» به قلم صادق حجتی را که چهل ‌و دومین اثر از مجموعه «شخصیت‌های مانا» است، منتشر کرد.

غلامحسین مصاحب، ریاضی‌دان و دانشنامه‌نویس ایرانی است که در سال ۱۲۸۹ در تهران به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۸ از دنیا رفت.

در هر تاریخی که درباره حیات علمی و فرهنگی ایران معاصر نوشته شود، باید چهره نافذ غلامحسین مصاحب در آن جایگاهی درخور داشته باشد؛ چه، بخشی از آنچه به‌عنوان فرهنگ ایران معاصر می‌شناسیم و می‌ستاییم، آفریده و ترویج‌یافته اوست. امتیاز عمده مصاحب در میان چهره‌های علمی و فرهنگی معاصر ایران، فعالیت در عرصه‌های مختلف و متنوع و البته بی‌اغراق، با کارنامه‌ای درخشان در همه این عرصه‌هاست. از آن میان بی‌گمان، وجه ریاضی شخصیت او در اولویت است؛ وجهی که از سیمای متعارف ریاضی‌دانی بیرون و شامل عالم ریاضی، منطق‌دان، مدرس و مؤلف کتاب‌های ریاضی و مروج ریاضیات نوین و پژوهشگر تاریخ ریاضیات است و لقب درخورِ «پدر ریاضیات نوینِ ایران» را برای او به ارمغان آورده است.

غلامحسین مصاحب؛ سرپرست شایسته «دایره‌المعارف فارسی»

مصاحب جز تدریس و تألیف، در راه‌اندازی دوره‌های تحصیلی ریاضی نیز پیشگام بود و تأسیس مؤسسه آموزشی موفقی را در کارنامه دارد. با وجود شهرت در عرصه ریاضیات نوین، بسیاری از ایرانیان مصاحب را بیشتر و به‌حق پایه‌گذار دانشنامه‌نویسی با روش علمی می‌شناسند. همه اهالی فن تقریباً به‌شایستگی او برای سرپرستی «دایره‌المعارف فارسی» و بی‌مانند بودن این شایستگی گواهی داده‌اند. اقبال گسترده و فراگیر به دایره‌المعارف فارسی تا پیش از همه‌گیر شدن بانک‌های اطلاعاتی اینترنتی و برخط و حتی در برخی عرصه‌ها حفظ جایگاه مرجعیت در همین زمانه، گواهی است بر شایستگی او و ارجمندی و موفقیت این اثر گران‌سنگ.

همچنین باید از تکاپوهای مصاحب در سازگاری زبان فارسی با زبان علم مدرن و پیشگامی او در وضع اصطلاحات و جایگزین‌های فارسی برای مفاهیم و اصطلاحات علمی زبان‌های خارجی با اقدام عملی و تدوین اسلوبِ علمی و منظمِ نظری برای فرایند آن، یاد کرد.

کتاب «غلامحسین مصاحب» که به کوشش صادق حجتی تألیف شده، در دو فصل با عناوین «زندگی‌نامه» و «منظومه فکری و میراث مصاحب» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. در این کتاب به دوره کودکی او، تحصیلات، فعالیت‌هایی مانند روزنامه‌نگاری و تهیه دایره‌المعارف و خدمت در دانشگاه و همچنین، توجه مصاحب به زبان فارسی، ریاضی و منطق پرداخته شده است.

بخشی از متن کتاب «غلامحسین مصاحب» :

دانش‌نامه‌نویسی یا تألیف دایره‌المعارف گونه‌ها (گردآوری یا تلخیص معارف در همه زمینه‌ها یا موضوع و رشته‌ای خاص) در ایران سابقه‌ای کهن داشته، اما به شیوه جدید یا دایره‌المعارف فارسی مصاحب آغاز شده است. مصاحب در گرما گرم مشغولیت‌های دانشگاهی و کارهای علمی و اجرایی خود، پروژه کلان دیگری به برنامه‌های خود افزود ... سرپرستی تدوین دایره‌المعارف فارسی شناخته‌شده‌ترین و به یک معنی ارجدارترین اثر او میان اهل نظر و اصحاب قلم و البته چندان که از اصطلاح رایج «دایره‌المعارف مصاحب» برمی‌آید، عامه مردم است.

اشاره به پیشینه سنت دایره‌المعارف‌نویسی تک‌موضوعی، در جهان ایرانی اسلامی و تفاوت‌های آن با سبک و سایق دانش‌نامه‌نویسی معاصر، مراد ما را از تفاوت کار و پیشگامی مصاحب و همکاران او آشکارتر می‌کند.

انتشارات سوره مهر، کتاب «غلامحسین مصاحب» به قلم صادق حجتی را در ۲۰۸ صفحه و بهای ۲۸۵ هزار تومان منتشر کرده است.

