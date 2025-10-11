معتمدیان:مجوز تولید ۱۰هزار مگاوات برق خورشیدی در استان تهران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی استان که به صورت ویدیوکنفرانس و با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در کمتر از یک سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار مجوز صادر شده و حدود ۵ هزار هکتار زمین به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: قراردادهای اجرایی به ارزش ۱۲۰۰ مگاوات منعقد شده و عملیات اجرایی در حال انجام است.
استاندار تهران با اشاره به ایجاد مزارع خورشیدی در کنار شهرکهای صنعتی، توضیح داد: حدود ۴۰۰ هکتار زمین با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال آمادهسازی است. این اقدامات همسو با سیاستهای دولت برای توسعه انرژی پایدار انجام میشود.
وی همچنین از برنامهریزی سهساله با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد که شامل نصب انرژی خورشیدی برای چاههای کشاورزی و احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی است.
استاندار تهران تأکید کرد: این پروژهها علاوه بر تأمین انرژی پایدار، بخشی از رویکرد پدافند غیرعامل برای امنیت انرژی استان محسوب میشوند.
معتمدیان اظهار کرد: با ادامه این روند، استان تهران میتواند به یکی از پیشتازان انرژی تجدیدپذیر در کشور تبدیل شود و سهم قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از منابع پایدار تأمین کند.
